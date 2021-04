VIETTEL và Than Quảng Ninh - Clip: Next Sports

Sớm có lợi thế dẫn bàn ở phút thứ 3 của trận đấu, sau pha phản lưới nhà của Đào Duy Khánh khi trung vệ Than Quảng Ninh cố gắng cản phá cú sút của Trọng Hoàng, ĐKVĐ Viettel nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và liên tục tổ chức tấn công sắc bén. Thế nhưng, phải đến phút 37, đội chủ nhà mới gia tăng cách biệt sau pha lập công của ngoại binh Venancio Caique.

Hoàng Đức (phải) đánh bại đàn anh Hải Huy (áo xanh)

Ở phần sân đối diện, sau trận thua đậm trước Hà Nội ở vòng 9, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn chưa khởi sắc. Đội bóng đất mỏ tỏ ra yếu thế ở các tình huống tranh chấp từ giữa sân và có số lần dứt điểm thấp gần gấp đôi so với Viettel. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu ở hiệp 2 trở nên cân bằng khi Than Quảng Ninh đẩy cao đội hình và chơi đôi công với chủ nhà.

Than Quảng Ninh có nhiều tình huống đối mặt khung thành thủ môn Nguyên Mạnh nhưng chỉ tận dụng thành công một lần, sau khi Teofilo Soares dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm địa, ấn định tỉ số thua chung cuộc 1-2. Pha lập công ấy cũng chấm dứt 406 phút thi đấu chính thức liên tiếp giữ sạch lưới của thủ thành Nguyên Mạnh.

Có chiến thắng thứ 5 liên tiếp, Viettel giành được 22 điểm sau 10 vòng đấu, bám sát ngôi đầu bảng của Hoàng Anh Gia Lai (có cùng 22 điểm) nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân Hàng Đẫy đẩy Than Quảng Ninh rơi xuống vị trí thứ 3 với 18 điểm và có khả năng bị SHB Đà Nẵng vượt mặt sau vòng đấu thứ 10.