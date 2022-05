Trong một mùa giải mà mọi các đại diện hùng mạnh của Serie A đều bị loại sớm tại đấu trường châu Âu, việc AS Roma lặng lẽ góp mặt ở trận chung kết Europa Conference League cũng là một tín hiệu khả quan cho nền bóng đá đất nước hình chiếc ủng mà cách đây chưa lâu còn hồ hởi hết nấc với danh hiệu vô địch Euro 2020.



Khán giả AS Roma hào hứng khi đội nhà dự chung kết Cúp châu Âu

Chỉ cán đích mùa trước tại Serie A ở vị trí thứ 7, AS Roma "miễn cưỡng" góp mặt ở Europa Conference League, sân chơi mới toanh mà UEFA vừa giới thiệu mùa đầu tiên dành cho các CLB có thứ hạng khiêm tốn ở đấu trường quốc nội. Thành tích quá bết bát cũng khiến AS Roma bị xem thường, không thể sánh bằng các tên tuổi lớn như Tottenham, Leicester hay PSV, Marseille vốn rớt xuống từ vòng bảng Europa League!

Bryan Cristante tranh chấp bóng với James Maddison

Bản thân AS Roma cũng "làm xấu" hình ảnh chính mình khi thua thảm 1-6 trước đối thủ vô danh Bodo/Glim ở vòng bảng rồi tiếp tục thất bại 1-2 trước chính đối thủ này khi đôi bên chạm trán ở tứ kết. Cũng may mà đoàn quân của Jose Mourinho còn tự tin gượng dậy sau đôi lần vấp váp, lấy lại thể diện cho "Bầy sói thành Rome" trong suốt chiến dịch Europa Conference League kéo dài đến 14 trận đấu, chưa kể trận chung kết đang chờ họ ở phía trước.

Roger Ibanez nhảy tránh pha vào bóng quyết liệt của Ademola Lookman

Trở lại với trận bán kết lượt về diễn ra rạng sáng 6-5 tại Rome… Do đã cầm chân nhau với tỉ số 1-1 ở lượt đi trên đất Anh nên cả AS Roma lẫn Leicester đều tung ra lực lượng mạnh nhất cho màn tái đấu. Được sự ủng hộ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả nhà, AS Roma chọn lối chơi tấn công phủ đầu hòng tìm kiếm bàn thắng. Liên tiếp những pha hãm thành nguy hiểm hướng về cầu môn của Kasper Schmeichel và đến phút 11, từ pha đá phạt góc của Lorenzo Pellegrini bên cánh phải, Tammy Abraham bật cao hơn cả hậu vệ Ricardo Pereira của Leicester và thực hiện cú đánh đầu không thể cản phá, mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng dễ nhất trong sụ nghiệp của Tammy Abraham

Đây là pha lập công thứ 9 của Tammy Abraham ở 12 lần xuất trận tại Europa Conference League, giúp tuyển thủ người Anh vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải. Không được trọng dụng ở Chelsea, Tammy Abraham quyết định gia nhập AS Roma bằng bản hợp đồng 5 năm trị giá 40 triệu euro, chỉ vì đội bóng này được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, nhà cầm quân mà Abraham rất ngưỡng mộ.

Tammy Abraham ngây ngất với pha lập công quan trọng

Đôi phen đối đầu do bất đồng quan điểm nhưng Tammy Abraham vẫn là tay săn bàn số 1 của HLV Jose Mourinho. 9 pha lập công tại Europa Conference League giúp Abraham có được 27 bàn thắng ghi được mùa này cho AS Roma, những thông số không thể ấn tượng hơn đối với một tân binh đến từ một nền bóng đá khác biệt mọi mặt với Serie A.

"Hàng thải" của Chelsea tỏa sáng ở thành Rome

Ghi bàn sớm, AS Roma quay lại tuân thủ nguyên tắc của Jose Mourinho, tức phòng ngự bằng mọi giá để ngăn cản đối thủ tấn công. Thành quả mong manh này được "Bầy sói thành Rome" bảo vệ đến phút cuối cùng và với tổng tỉ số 2-1 sau hai lượt trận, AS Roma giành vé vào chơi trận chung kết Conference League mùa đầu tiên còn Jose Mourinho hạnh phúc khi được tham dự một trận chung kết cúp châu Âu sau 5 năm.

Jose Mourinho trở lại trận chung kết cúp châu Âu sau 5 năm.

Đối thủ của AS Roma ở chung kết là Feyenoord, đội bóng đã xuất sắc vượt qua RB Leipzig 3-1 (tỉ số sau hai lượt trận là 3-2). Đội vô địch Europa Conference League sẽ giành vé tham dự Europa League mùa sau và đây là điều mà cả AS Roma lẫn Feyenoord đều hướng tới. Thay vì dồn sức cho đấu trường quốc nội chỉ còn 3 vòng cuối, hai đội chắc chắn sẽ hướng tới trận chung kết vào ngày 26-5 để có cơ hội chạm tay đến một danh hiệu ở mùa giải ngỡ đã rất bết bát đối với họ.