Từng đánh bại đối thủ 4-1 ngay trên đất Bỉ hồi tháng 6, Hà Lan tự tin đón tiếp đội bóng láng giềng ở trận lượt về rạng sáng 26-9 trên sân Johann Cruijf ở Amsterdam. Do đã bỏ xa "Quỷ đỏ" 3 điểm cùng hiệu số vượt trội, Hà Lan chỉ cần hòa là đi tiếp nên nhập cuộc khá thong dong. Thậm chí, đoàn quân áo da cam còn chủ động nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối thủ trong nửa giờ thi đấu đầu tiên, kiên nhẫn phòng ngự chờ thời cơ phản công.



Kevin de Bruyne tranh chấp cùng Marten de Roon

Ở phần sân đối diện, tuyển Bỉ cũng chẳng thật sự cố gắng với những pha phối hợp tấn công khá rời rạc. Dưới sự dẫn dắt lối chơi của Eden Hazard, các cầu thủ đội khách cũng tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng không xuyên thủng nổi tuyến phòng ngự hết sức chắc chắn phía trước khung thành của thủ môn 38 tuổi Remko Pasveer.

Trung vệ lão tướng Toby Alderweireld (2) vất vả đeo bám Cody Gakpo

Lối chơi như "ru ngủ" của Hà Lan ở hiệp 2 tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho Bỉ và họ quyết định trừng phạt đối phương khi thời cơ đến. Phút 72, Cody Gakpo đá phạt góc cánh trái và trung vệ Van Dijk bật cao đánh đầu hiểm hóc trong tư thế không người kèm, mở tỉ số trận đấu.

Van Dijk ghi bàn duy nhất...

Bàn thua khiến Bỉ gần như buông xuôi và chỉ có may mắn mới khiến họ không phải nhận thêm bàn thua trong khoảng thời gian cuối trận. Chiến thắng 1-0 dù không thật sự thuyết phục do đôi bên không mấy háo hức với cuộc so tài nhưng dù sao 3 điểm giành được cũng giúp Hà Lan chính thức giành ngôi đầu bảng 4, hơn kình địch Bỉ đến 6 điểm và ngẩng cao đầu tiến vào bán kết UEFA Nations League.