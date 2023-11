Trong trận đấu ra mắt mùa giải mới trên sân nhà, B.Bình Dương đã mang đến niềm vui cho các khán giả với 3 điểm trọn vẹn. Đội hình xuất phát của B.Bình Dương dù không có được lực lượng tốt nhất trong trận đấu sân nhà đầu tiên khi Tiến Linh dự bị, Quế Ngọc Hải chỉ trở lại từ vòng sau.

Bất ngờ người thay thế Tiến Linh lĩnh xướng hàng công là tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường - cựu tuyển thủ U20 Việt Nam - đã có một tình huống tung người móc bóng và ghi bàn đẹp mắt để mang về bàn thắng duy nhất định đoạt trận đấu.



Việt Cường mang về bàn thắng duy nhất trong trận đấu giữa B.Bình Dương và Hải Phòng

Trên sân nhà Gò Đậu, B.Bình Dương nhập cuộc tự tin trước đội khách Hải Phòng. Trước và sau bàn thắng, đội khách thi đấu cực kì lăn xả, đặc biệt là hàng thủ khiến đội chủ sân Gò Đậu gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1.

Ngược lại, hàng công của Hải Phòng đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và một lần đưa bóng trúng xà ngang đầy đáng tiếc.

Tiến Linh ra sân từ bằng ghê dự bị

Sau bàn thắng khai thông bế tắc phút 58 của Việt Cường, Hải Phòng thi đấu nỗ lực và dồn sức lên mặt trận tấn công nhưng mọi cố gắng đều bất lực trước khung thành B.Bình Dương. Thậm chí đội khách chỉ còn chơi với 10 người sau khi Mạnh Hùng nhận thẻ đỏ phút 86.

Hải Phòng thậm chí còn thi đấu thiếu người trong hiệp 2 khi đang bị dẫn trước

Chung cuộc, B.Bình Dương thắng 1-0 leo lên vị trí thứ 3 V-League với 6 điểm sau hai trận đấu. So với 2 đội xếp trên, Bình Dương thậm chí còn thi đấu ít hơn 1 trận so với Công an Hà Nội (7 điểm) và Nam Định (9 điểm).

Ở các trận đấu khác, Khánh Hoà (thắng Quảng Nam), Viettel (thắng Hà Tĩnh) đều giành chiến thắng với tỉ số cách biệt 1 bàn giống Bình Dương. Trong khi đó, CLB Thanh Hóa đánh bại SLNA 3-1, là tỉ số đậm nhất và có nhiều bàn thắng nhất trong ngày hôm nay.