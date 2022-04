Chặng đua không dài nhưng có nhiều con dốc chứng kiến những màn tấn công liên tục của các tay đua. Đội Tập đoàn Lộc trời chủ động đưa 2 mũi tấn công Áo xanh là Quàng Văn Cường, Nguyễn Tấn Hoài thoát khỏi tay đua đang giữ Áo xanh là Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp).



Sau rất nhiều nỗ lực tấn công, Nguyễn Tấn Hoài với sự hỗ trợ của đồng đội Trịnh Đức Tâm cũng tách tốp thành công và đạt mục tiêu về nhất giải thưởng dọc đường, giành 5 điểm áo xanh để thu ngắn khoảng cách với Trần Tuấn Kiệt xuống còn 1 điểm.

Nỗ lực của tay đua người Mông Cổ Erdenebat giúp anh một mình thoát đi thành công và cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng tại Thành phố Tuy Hòa sau 2 giờ 18 phút 56 giây tranh tài (tốc độ trung bình 40,595 km/giờ).

Ở tốp đông phía sau, Trần Tuấn Kiệt được các đồng đội hỗ trợ nhưng Nguyễn Tấn Hoài tung cú nước rút tốt hơn, giành hạng nhì chặng và vươn lên chiếm Áo xanh từ Tuấn Kiệt.

Sau 17 chặng, Nguyễn Tấn Hoài đạt 128 điểm, đồng đội của anh là Quàng Văn Cường về hạng ba chặng 17 và lên hạng nhì với 124 điểm còn Trần Tuấn Kiệt xuống hạng ba với 122 điểm.

Tay đua người Mông Cổ Erdenebat về nhất

Ở chặng này, áo vàng Igor Frolov (TP HCM Vinama) gặp sự cố bị bể bánh xe nhưng kịp khắc phục để về đích trong tốp đông, giữ vững danh hiệu Áo vàng danh giá lẫn Áo chấm đỏ-vua leo núi sau 17 chặng. Khoảng cách giữa Igor Frolov với người xếp nhì Quàng Văn Cường là 1 phút 37 giây 24, với người xếp hạng ba Nguyễn Tấn Hoài là 1 phút 39 giây 29.

Ông Trần Văn Thịnh - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Xây dựng Hằng Thịnh - Nhà phân phối của Tôn Đông Á lên trao giải cho các VĐV về đầu của chặng đua

Tay đua Nguyễn Văn Bình (TP HCM New Group) bảo vệ thành công danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc sau 17 chặng với khoảng cách 36 giây 58 so với Tăng Quý Trọng (Gạo Hạt Ngọc trời). Đội TP HCM Vinama giữ vững ngôi nhất đồng đội sau 17 chặng với khoảng cách 2 phút 7 giây 81 so với Tập đoàn Lộc trời.

Ngày mai 24-4, các tay đua tranh tài chặng 18 từ Tuy Hòa (Phú Yên) về Nha Trang (Khánh Hòa) dài 130 km có tính điểm Áo chấm đỏ-vua leo núi ở đèo Cả.