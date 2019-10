Tuyển Argentina thi đấu sa sút tại Copa America, Barcelona thất bại bẽ bàng tại Champions League thế nhưng cầu thủ trụ cột của hai đội bóng này là Lionel Messi vẫn có được một mùa giải thăng hoa trong sự nghiệp. Chưa bao giờ bày tỏ sự quan tâm thái quá đến các danh hiệu cá nhân vốn chẳng thể sánh bằng thành công của đội bóng, tuy vậy, màn trình diễn xuất sắc như thường khi của siêu sao người Argentina vẫn giúp anh trở thành nhân vật đáng chú ý của các cuộc bình chọn cuối năm.



Messi có mùa giải thăng hoa trên phương diện cá nhân

Luis Suarez luôn sát cánh cùng Messi sau khi Neymar ra đi

Jordi Alba và Messi mang lại "công thức chiến thắng" cho Barca

Không hề quá lời khi cho rằng Messi "thống trị" hầu hết các giải thưởng cá nhân cao quý của mùa giải vừa qua lẫn của năm dương lịch 2019. Ngay trước khi diễn ra trận chung kết toàn Anh giữa Liverpool và Tottenham hồi tháng 6 vừa qua, Messi đã sớm trở thành chủ nhân của danh hiệu "Vua phá lưới Champions League" với 12 lần lập công. Anh xếp trên chân sút sừng sỏ Robert Lewandowski (Bayern Munich, 8 bàn) và bỏ xa Ronaldo cùng nhóm cầu thủ sở hữu 6 pha lập công trong cả chiến dịch... Đây là mùa thứ 6, Messi được tôn vinh tại Champions League về thành tích ghi bàn.

Messi lần đầu đoạt giải thưởng FIFA The Best

Đăng quang ở La Liga

Cũng ở đấu trường châu lục, Messi tiếp tục đánh bại kình địch Ronaldo để sở hữu giải thưởng "Bàn thắng đẹp nhất châu Âu 2018-2019" với siêu phẩm đá phạt vào lưới Liverpool ở trận bán kết Champions League. Ở giải thưởng đậm chất cá nhân này, Messi cũng "vô đối" với ba lần đoạt giải kể từ năm 2015.

Ghi bàn thắng đẹp nhất mùa giải tại châu Âu

Hai giải thưởng kể trên xem ra chỉ "làm nền" cho thành tích ghi bàn của Messi ở đấu trường quốc nội, với 36 lần lập công cho Barcelona tại La Liga. Hiệu suất ghi bàn đáng nể này đã giúp tiền đạo người Argentina đoạt cả danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) lẫn giải thưởng "Chiếc giày vàng châu Âu". Đối thủ cạnh tranh quyết liệt nhất với Messi ở cuộc chiến này là Kylian Mbappe nhưng tiền đạo trẻ tài năng của PSG chỉ có thể kết thúc mùa giải với 33 bàn thắng.

cùng giải thưởng "Chiếc giày vàng châu Âu"

Đây là lần thứ 6 trong sự nghiệp, Messi được nhận giải thưởng danh giá này. Không đối thủ nào còn đang chơi bóng có thể bắt kịp kỷ lục do anh lập ra, ít nhất cũng đến khi Messi chính thức treo giày giải nghệ. "Muốn biết khi nào là lần sau cùng tôi nhận giải thưởng này thì nên chờ đến lần trao giải tiếp theo! Điều rõ ràng là bản thân tôi sẽ không thể giành được các danh hiệu cá nhân nếu thiếu đi sự trợ giúp của đồng đội. Mùa giải vừa qua, Luis Suarez và Jordi Alba đã trao rất nhiều cơ hội làm bàn cho tôi, xin được cảm ơn sự hỗ trợ ấy và danh hiệu của tôi cũng chính là danh hiệu của cả đội bóng Barcelona", Messi chia sẻ trên tờ Marca.





Bộ sưu tập danh giá 6 "Chiếc giày vàng"

Kỷ lục mới nhất thuộc về Messi

Gia đình chung niềm vui với Messi

Trung tuần tháng 9 vừa qua, Messi lần đầu nhận giải thưởng "FIFA The Best" sau 4 lần tổ chức, sự kiện quan trọng được xem là có tầm ảnh hưởng nhất định đến cuộc bình chọn "Quả bóng vàng" do tạp chí France Football tổ chức vào cuối năm nay.