Đây là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng Kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2023), nằm trong chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa UBND TP Hà Nội với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).



Ông Đỗ Đông Hưng, Phó trưởng Ban Truyền thông Vietnam Airlines, thông tin tới báo chí về Giải Bơi chải thuyền Rồng Hà Nội mở rộng.

Tại buổi họp báo trước giải vào chiều 29-9, ông Đỗ Đông Hưng, Phó trưởng Ban Truyền thông Vietnam Airlines, cho biết qua 4 lần tổ chức, giải đua thuyền Rồng đã trở thành một sân chơi quen thuộc và được những người đam mê thể thao môn đua thuyền mong chờ hằng năm, qua đó đã thu hút nhiều nhóm tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước lựa chọn, hình thành thói quen tập (chơi) chèo thuyền rồng để nâng cao sức khỏe tại Hồ Tây.

Theo Chủ tịch Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây Nguyễn Võ Hưng, thuyền Rồng là môn thể thao tập thể, đề cao tinh thần đồng đội. Trên thuyền có một người giữ vai trò chỉ huy (đánh trống), một người lái, những tay chèo còn lại thống nhất động tác, phối hợp nhịp nhàng trong từng đường chèo, có chiến thuật bứt phá tốc độ từ lúc xuất phát và về đích. Mỗi thành viên đều giữ vai trò quan trọng trên thuyền đua để làm nên chiến thắng cho đội.

Đường đua thuyền năm nay có chiều dài 250 m, sẽ có phao mốc tới cuối cùng để các vận động viên chèo thuyền quay đầu, như vậy tổng cự ly là 500 m. Ban tổ chức cũng bố trí 5 làn đua thuyền, thông thường sử dụng 4 làn và 1 làn dự phòng.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã tiến hành khảo sát mặt nước Hồ Tây (độ sâu từ 1,6-1,7 m) trong tình huống thuyền lật thì vận động viên có thể đứng được để tránh xảy ra các sự cố không mong muốn. Ngày 6-10, các đội sẽ tham gia thử đường đua.

Một đội đua Giải Bơi chải thuyền Rồng Hà Nội mở rộng.

Bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, khẳng định du lịch và thể thao là một trong các chương trình của TP Hà Nội hướng tới, trong đó lĩnh vực thể thao sẽ phối hợp với du lịch để làm tour tuyến và thu hút khách quốc tế khi được quảng bá sẽ thu hút du lịch.

"Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng ấp ủ và có kế hoạch phát triển không chỉ giải đua thuyền mà còn du lịch Golf"- bà Hoa tiết lộ.

Tham dự giải đấu năm nay có 39 đội thuyền đăng ký tham dự thi đấu, bao gồm 8 đội thuyền thuộc các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 8 đội thuyền của các tỉnh, thành phố trong nước; 11 đội thuyền thuộc các quận huyện Hà Nội và 12 đội thuyền thuộc các câu lạc bộ, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Giải đấu được chia thành 5 hạng mục thi đấu ở các nội dung chính gồm thi đấu nam, nữ phối hợp của các đội thuyền tỉnh, thành phố trong nước; thi đấu thuyền nam và nữ nhóm các quận, huyện Hà Nội; thi đấu thuyền nam, nữ phối hợp của các đội đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; thi đấu thuyền nam, nữ phối hợp của các đội đến từ các câu lạc bộ, các tổ chức, doanh nghiệp, hãng hàng không nước ngoài.

Thời gian lượt đua đầu tiên là 8 giờ 30 ngày 7-10, tần suất dao động trong khoảng 10-15 phút/lượt đua. Giải dự kiến kết thúc vào 17 giờ chiều cùng ngày. Các nội dung đấu loại sẽ diễn ra vào buổi sáng và trận chung kết sẽ vào buổi chiều.

Cơ cấu giải thưởng của Giải Bơi chải thuyền Rồng Hà Nội mở rộng năm 2023 gồm Giải Nhất. Giải Nhì, Giải Ba của từng bảng đấu và bố trí các bộ huy chương dành cho các đội đoạt giải.

Trong đó, Giải Nhất là 15 triệu đồng và vé bay khứ hồi hạng phổ thông các điểm đến châu Á do Vietnam Airlines khai thác cho mỗi thành viên của đội. Giải Nhì là 10 triệu đồng và vé bay khứ hồi chặng Đông Nam Á do Vietnam Airlines khai thác dành cho mỗi thành viên. Giải Ba là 7 triệu đồng và có thêm vé máy bay khứ hồi nội địa do Vietnam Airlines khai thác cho mỗi thành viên của đội tham gia thi đấu.