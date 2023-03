Một ngày trước khi diễn ra các trận đấu được người hâm mộ nóng lòng chờ đợi, Ban tổ chức AFC 23 đã tiến hành cân đo các võ sĩ. Buổi kiểm tra diễn ra thuận lợi khi các võ sĩ đều đảm bảo trọng lượng cơ thể phù hợp với hạng cân của mình. Màn "chào hỏi" trước trận đấu theo thông lệ quốc tế này bỗng trở nên nóng khi một số võ sĩ có lời qua tiếng lại, thậm chí suýt lao vào xô xát nếu như không có sự can thiệp của trọng tài.



Hoàng Nam Thắng chờ so tài Oh Su-hwan

Đây là lần đầu tiên, một võ sĩ Việt Nam góp mặt trong trận đấu tâm điểm của sự kiện AFC khi Hoàng Nam Thắng giáp mặt đối thủ sừng sỏ Oh Su-hwan. Chia sẻ sau buổi kiểm tra trọng lượng cơ thể, Hoàng Nam Thắng cho biết: "Tôi và ban huấn luyện đã tìm hiểu đối thủ qua các clip video. Oh Su-hwan là một võ sĩ giỏi, đặc biệt là kỹ năng vật, khóa siết. Tôi sẽ phải dè chừng việc bị anh ấy đưa xuống mặt sàn nếu không phát huy được kỹ năng đánh đứng của mình. Tôi hy vọng giành một chiến thắng knock-out hoặc ít nhất cũng cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn".

Các võ sĩ hung hăng lao vào nhau suýt xô xát

... buộc lực lượng trọng tài can thiệp

Sự kiện võ thuật tổng hợp AFC 23 sẽ diễn ra vào tối 10-3 tại Khu nghỉ dưỡng cao cấp The Grand Ho Tram Strip (Bà Rịa – Vũng Tàu). Sự kiện gồm 8 cặp đấu (6 nam, 2 nữ), quy tụ những tên tuổi hàng đầu với kinh nghiệm dày dặn trên đấu trường võ thuật khu vực và quốc tế. Tâm điểm của sự kiện chắc chắn sẽ là màn đối đầu giữa Hoàng Nam Thắng và tay đấm tài năng người Hàn Quốc Oh Su-hwan.



Hoàng Nam Thắng (phải) và Oh Su-hwan tại buổi cân đo trước giờ so găng

Ngoài việc trực tiếp theo dõi sự kiện võ thuật hấp dẫn này tại The Grand Ho Tram Strip, khán giả còn có thể xem giải đấu trên các kênh sóng và ứng dụng xem truyền hình của VTVcab. Đây là đơn vị sản xuất, ghi hình và phát sóng độc quyền trên các kênh thể thao On Sports, ứng dụng ON, On plus của VTVcab.

Nóng từ buổi cân đo trọng lượng cơ thể

Trong khuôn khổ sự kiện võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp quốc tế Angel's Fighting Championship (AFC 23), hôm 9-3, Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Công ty TNHH Cocky Buffalo đã ký kết hợp tác về việc tổ chức sản xuất và phát sóng các giải quyền Anh và võ thuật tổng hợp năm 2023 trong 5 năm. Thông qua việc hợp tác này, hai bên mong muốn góp phần đẩy mạnh và phát triển phong trào tập luyện các bộ môn quyền Anh và võ thuật tổng hợp rộng khắp, qua đó, tạo cơ hội để võ sĩ Việt Nam giao lưu, cọ xát với các võ sĩ có tên tuổi, nâng tầm các loại hình võ thuật tổng hợp Việt Nam trên võ đài chuyên nghiệp thế giới.

VTVcab và Cocky Buffalo ký kết hợp tác 5 năm

Cocky Buffalo là công ty đào tạo võ sĩ và tổ chức sự kiện võ thuật chuyên nghiệp tại Việt Nam, từng giúp nhiều võ sĩ gặt hái vinh quang trên đấu trường quốc tế, như Nguyễn Thị Thu Nhi – nữ võ sĩ quyền Anh đầu tiên của Việt Nam giành đai WBO thế giới hạng mini-flyweight, Đinh Hồng Quân giành đai IBF châu Á hạng lightweight…

Trong năm 2023, Cocky Buffalo sẽ tổ chức 8 giải đấu, sự kiện võ thuật hàng đầu như: Giải MMA AFC 23 Việt Nam (10-3); WBO Orirental Youth Title Match (21-4), WBO Oriental Super Light Title Match (29-4), Giải MMA AFC 26 Việt Nam (9-6), IBF Minimum Asia (14-7), Giải MMA AFC 28 Việt Nam (15-9), IBF WBO Defense Match (10-11) và Giải MMA AFC 30 Việt Nam (15-12). Tại các sự kiện này, hấp dẫn nhất có lẽ là trận tranh đai WBO Oriental Super Lightweight của Đinh Hồng Quân trong tháng 4 và trận tranh đai IBF châu Á hạng minimumweight của Sẩm Minh Phát vào tháng 7.

Đinh Hồng Quân (phải) trên võ đài tranh đai IBF

Với kinh nghiệm sản xuất và phân phối hàng đầu các nội dung thể thao trong nước và quốc tế Việt Nam trên đa nền tảng, qua thỏa thuận hợp tác này, VTVcab sẽ trở thành đơn vị độc quyền phát sóng trực tiếp các sự kiện do Cocky Buffalo tổ chức trong 5 năm, từ 2023-2027.