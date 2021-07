Ba năm trước, tại Asian Games 2018, Nguyễn Huy Hoàng đã viết nên trang sử mới cho bơi lội Việt Nam khi giành được tấm HCB nội dung 1.500m tự do nam với thành tích 15 phút 01 giây 63, chỉ xếp sau kỷ lục gia thế giới và Olympic người Trung Quốc Sun Yang. Sau đó 1 năm, kình ngư quê Quảng Bình đã rút ngắn thông số này còn 14 phút 58 giây 14, thành tích giúp Huy Hoàng giành HCV tại kỳ SEA Games 30 trên đất Philippines, đồng thời mang về cho anh chuẩn A tham dự Olympic Tokyo 2020.



Nguyễn Huy Hoàng trên đường bơi 1.500m tự do

Đó chính là lý do để mọi người háo hức trông chờ lần xuống nước thi đấu nội dung thứ nhì của Huy Hoàng tại Tokyo, lần này ở cự ly 1.500 mét tự do nam vào tối 30-7. Góp mặt ở đợt vòng loại thứ ba, cạnh tranh cùng các đối thủ như Florian Wellbrock (Đức, hạng 4 800m tự do Olympic Tokyo 2020), Domenico Acerenza (Ý, HCĐ Giải vô địch châu Âu 2020), Henrik Christiansen (Na Uy, hạng 8 Olympic Rio 2016) hay Jan Micka (CHH Czech, hạng 8 Giải vô địch châu Âu 2018), Huy Hoàng đã thi đấu đầy cố gắng.

Thành tích của Huy Hoàng ở đợt bơi vòng loại thứ 3

Khởi đầu khá chậm nhưng chỉ sau 150m đầu tiên, tuyển thủ Việt Nam đã liên tục áp sát nhóm dẫn đầu gồm Florian Wellbrock, Daniel Jervis (Anh), Serhii Frolov (Ukraine)… Duy trì vị trí trong 5-6 tay bơi dẫn đầu toàn bộ cự ly, Huy Hoàng kết thúc phần đua tài ở vị trí thứ 5 kèm thành tích 15 phút 00 giây 24, tạm xếp ở vị trí thứ 7 sau ba đợt vòng loại.

Chỉ tiếc là sau đợt bơi thứ tư với rất nhiều hảo thủ, Huy Hoàng đã rơi xuống vị trí thứ 12/28 chung cuộc, đồng nghĩa kình ngư Việt Nam không thể góp mặt tại đợt bơi chung kết tranh huy chương do nội dung này chỉ lấy 8 VĐV có thành tích tốt nhất.