Ông Lê Huy Khoa: Thắng Nhật 1 lần là may mắn, thắng 2 lần là năng lực

23/01/2019 10:50

HLV Park Hang-seo và trợ lí Lee Young Jin đã nghiên cứu rất kĩ lối chơi của Nhật Bản để chuẩn bị cho trận đấu vào lúc 20 giờ ngày 24-1 tới

Một ngày trước cuộc chạm trán cực kì hấp dẫn giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, ông Lê Huy Khoa đã có một bài chia sẻ thú vị sau khi đã trò chuyện với HLV Park Hang-seo. Được sự đồng ý của ông Lê Huy Khoa, NLĐO xin đăng toàn bộ bài viết:

"HLV Nhật bản hiện nay, ông Moriyasu, đã từng thua HLV Park Hang-seo ở ASIAD18 cách đây 5 tháng. Hồi đó, Nhật ở chung khách sạn với tuyển Việt Nam, khách sạn thì nhỏ, tắm ở bể bơi trong nhà hay đi tập thể lực đều phải nhìn trước nhìn sau, phòng ăn của họ ngay cạnh mình. Lúc đá vòng bảng, hai bên cũng không gườm gườm nhau nhiều đâu. Có điều sau trận thua 0-1 thì Nhật có vẻ cay cú vì họ nghĩ Việt Nam ở đẳng cấp dưới kia.

Chưa tới trận Việt - Nhật nhưng có báo Hàn Quốc bắt đầu chính trị hóa giật gân thành "trận chiến" Hàn - Nhật máu lửa chẳng kém phim, còn dân tình cũng rộn rã lắm. Ông Park bây giờ thành HLV người Hàn Quốc duy nhất tham chiến Asian Cup 2019 và dân Hàn Quốc thì khỏi bàn, với họ thì trận Việt Nam - Nhật Bản cũng chẳng khác trận Hàn - Nhật là mấy. Dân Hàn thua ai cũng được, chứ làm gì thua Nhật là xấu hổ, là cấm không được về nước, là ăn trứng, ăn cà chua thối, nên ai cũng cắn răng mà đá. Còn ông Park chẳng lạ gì người Nhật, chẳng lạ gì kiểu chơi của Nhật, triết lý bóng đá Nhật thì ông hiểu, nhưng chắc là họ cũng hiểu ông ấy.

Tuyển Việt Nam thi đấu với Nhật chắc chắn sẽ có hàng nghìn người Hàn Quốc cổ vũ cho đội bóng áo đỏ giành chiến thắng

Trận thua Hàn Quốc ở bán kết, UAE ở trận tranh 3-4 ASIAD 2018, xa hơn là thua Uzbekistan ở trận chung kết U23 châu Á, HLV Park đã từng thốt lên: "Có lẽ đây là ngưỡng của chúng ta chăng?".

Trong bóng đá hay thể thao, bất kể sự tiến bộ nào đều có tầng bậc, qui trình và có ngưỡng của nó. Hai ngưỡng điển hình đi cùng nhau đó là ngưỡng niềm tin và ngưỡng năng lực chuyên môn, ngưỡng đó, nói nôm na chính là… giới hạn. Giới hạn về thể lực, kinh nghiệm, chiến thuật, con người, tâm lý...

Hồi đó, sau khi thắng Nhật, Hùng Dũng chấn thương, ông Park bị báo chí chỉ trích tơi tả vì sao một trận vô thưởng vô phạt mà xua quân đá đến mức chấn thương nặng, khiến nhà cầm quân người Hàn phải tổ chức họp báo để giải thích. Ai cũng hiểu ông muốn phá bỏ một cái ngưỡng tâm lý thua trận xưa nay khi gặp Nhật và Hàn Quốc, gieo niềm tin sẽ chiến thắng cho thế hệ sau. Sau này kể cả trận gặp Hàn Quốc, ông cũng quyết tâm thế, nhưng cái ngưỡng đó đã chống lại ông và đoàn quân áo đỏ.

Dưới thời ông Park Hang-seo, thành tích rất quan trọng nhưng điều quan trọng nhất chính là ông đã đưa đoàn quân áo đỏ đến một ngưỡng mới về lối chơi và tâm lý, tiến bộ hằng ngày, hiệu quả, thực dụng và không biết run sợ. Chúng ta tuy thua Iran, Iraq nhưng lối chơi không thua bạc nhược như trước đây, cộng thêm hai trận với Yemen và Jordan hôm trước thì đã chứng minh rằng "thép đã tôi gần xong". Có quá khen không nhưng xem đội bóng chúng ta đá mấy hôm nay, tôi không nghĩ đó là đội Việt Nam.

Nhà cầm quân Hàn Quốc biết rõ áp lực dành cho mình nhưng ông vẫn sẵn sàng cùng học trò đánh bại đội Nhật lần thứ 2 trong vòng 5 tháng

Tất nhiên, một năm vinh quang ngắn hạn thì cũng không thể đưa con người ta lên thiên đường, khoảng cách các đội mạnh yếu trong thể thao đã rút ngắn rất nhiều và bóng đá Việt Nam, nếu chỉ so sánh về hạ tầng tài nguyên con người và cơ sở vật chất, tiền bạc đầu tư sẽ còn dài lâu chúng ta mới thành đội mạnh ở thực sự ở châu Á được. Nhưng chắc chắn là so với mức đầu tư hiện nay của xã hội vào nền bóng đá, thì bóng đá Việt Nam là một khoản đầu tư cực lời của chúng ta.

Trả lời đài JCTV, HLV Park có cho biết: "Chúng tôi đã phân tích kĩ Jordan, mặc dù chúng tôi cũng có điểm mạnh nhưng cũng có nhiều điểm yếu, chúng tôi đã thảo luận nhiều về phương pháp làm thế nào để tấn công, trận này, mọi thứ đã đi theo chiến thuật của chúng tôi. Nhật bmBản hay Ả rập Saudi đều là đối thủ mạnh của Việt Nam cả, nhưng chúng tôi sẽ thử thách, trận đấu với Nhật Bản thì người Hàn Quốc cũng rất quan tâm nhưng điều đó cũng làm cho tôi áp lực. Tôi sẽ nỗ lực hết sức. Dư luận Việt Nam thì cũng có phê phán và ủng hộ, HLV trưởng thì phải chịu thôi, và nếu gặp Hàn Quốc ở trận chung kết hay đâu đó, thì đó là giấc mơ, nhưng nói thật là chưa nghĩ đến điều đó, chỉ tập trung cho từng trận thôi".

Tâm lý vui vẻ của các tuyển thủ trước trận đấu lớn rất quan trọng

Người ta thường nói thắng một lần do may mắn, thắng hai lần trở đi là do năng lực. Tất nhiên là thua cũng thế. Trận đấu ngày 24-1, nếu thắng, nó chứng minh chúng ta đã bắt đầu bước sang một ngưỡng mới thực sự, còn nếu thua, nó cho chúng ta biết rằng chúng ta còn phải làm nhiều việc để vượt ngưỡng trước mắt.

Ở sân chơi châu lục, đây là lần 3 để khẳng định đẳng cấp. Gánh nặng phải chứng minh năng lực đang dồn hết lên vai tuyển chúng ta. Hy vọng bầy sói sẽ đủ thông minh và bền bỉ để hạ gục đối thủ".

Nhiều màn hình lớn phục vụ CĐV tại TP HCM Theo Công ty cổ phần bóng đá TP HCM, sẽ có thêm nhiều màn hình lớn chiếu trận Việt Nam - Nhật Bản tại trung tâm TP HCM để phục vụ người hâm mộ bóng đá. Các màn hình sẽ được lắp đặt tại trục đường ở trung tâm thành phố. Cụ thể là đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur) sẽ có 5 màn hình LED Outdoor được đặt để hàng ngàn CĐV có thể cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Anh Dũng - Ảnh: Anh Khoa