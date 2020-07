Phố Hiến (áo xanh) có trận thắng vất vả trước An Giang

Sau 2 trận liên tiếp phải thi đấu xa nhà và chỉ giành được kết quả hòa, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh đã lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bóng đá Hưng Yên bằng chiến thắng vất vả 2-1 trước đội khách An Giang ở vòng 6 Giải Hạng nhất Quốc gia 2020 chiều 7-7.

Thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương song đương kim á quân Giải Hạng nhất Quốc gia vẫn chiếm thế thượng phong khi được thi đấu trên sân nhà so với các cầu thủ An Giang. Kiểm soát thế trận và làm chủ khu trung tuyến nhưng trước sự chống đỡ kiên cường của đội bóng miền Tây, phải đến phút bù giờ cuối hiệp 1 khán giả trên sân Trung tâm PVF mới được ăn mừng bàn thắng do công của Phan Duy Lam.

Khi hiệp 2 bắt đầu chưa được 20 phút, Phố Hiến tiếp tục dội gáo nước lạnh lên An Giang khi Trần Văn Trung có pha lập công nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 59. Nhưng kể từ thời điểm đó, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp trận đấu, co cụm phòng thủ và đó là nguyên nhân giúp An Giang có bàn thắng danh dự ở khoảng thời gian cuối trận đấu.

Thắng 2-1 sau 90 phút đầy căng thẳng với đội bóng đến từ miền Tây, Phố Hiến vượt qua Bình Định để giành vị trí thứ 3 sau 6 vòng đấu ở Giải Hạng nhất Quốc gia 2020 với 12 điểm, kém đội nhì bảng Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ 2 điểm.