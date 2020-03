Xen giữa hai chiến thắng với tổng tỉ số 4-0 trước đương kim á quân Champions League Tottenham là việc quật ngã một tên tuổi lớn của Bundesliga là Schalke 04 với tỉ số kinh hoàng 5-0 để tiếp tục duy trì thế kiềng ba chân trong cuộc đua vô địch với Bayern Munich và Dortmund, RB Leipzig như đang lướt đi trong giấc mơ về mùa giải thành công nhất trong lịch sử hình thành và phát triển chỉ mới… 11 năm của chính mình. Mọi mục tiêu, vinh quang đang vẫy gọi phía trước, chờ đội bóng của vị HLV trẻ tuổi nhất Bundesliga Julian Nagelsmann chinh phục.

RB Leipzig hai lần đánh bại Tottenham

Red Bull và RB Leipzig

Liệu có mối liên hệ nào giữa tập đoàn sản xuất nước uống tăng lực hàng đầu thế giới Red Bull với đội bóng tỉnh lẻ RB Leipzig đang nổi đình đám ở đấu trường châu Âu? Chắc chắn là có và bắt đầu từ hai chữ Red Bull, có thể được xem là cụm từ nguyên bản cho hai chữ viết tắt R.B trong tên gọi RB Leipzig dù trong đăng ký chính thức của đội bóng với LĐBĐ Đức (FFB), danh xưng này phải được đọc đầy đủ là RasenBallsport Leipzig.

CĐV đối lập và băngrôn: "Không có bóng đá cho Red Bull"

Năm 2006, sáng lập viên và giám đốc điều hành hãng Red Bull là Dietrich Mateschitz quyết định đầu tư vào một đội bóng đá ở Đức, không ngoài việc dùng thể thao để quảng bá cho sản phẩm Red Bull tại thị trường Đức giàu tiềm năng. Vị thương gia người Áo này đặt vấn đề đầu tư vào đội bóng FC Sachsen Leipzig nhưng DFB lập tức từ chối.

Dietrich Mateschitz, người sáng lập đế chế Red Bull

Ý định đầu tư vào St.Pauli, 1860 Munich và Fortuna Dusseldorf của Dietrich Mateschitz cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ chính CĐV của các đội bóng này. Họ sợ một sự mất mát đến tận cùng, như cách Red Bull mua lại SV Austria Salzburg hồi năm 2005 và lập tức đổi tên đội bóng hàng đầu của Áo thành Red Bull Salzburg, thay toàn bộ từ biểu trưng, cờ hiệu, màu trang phục thi đấu cũng như cả êkip quản lý đội bóng.

Không nản chí, Dietrich Mateschitz quay lại thành phố Leipzig và lần này thành công ngoài mong đợi. Lịch sử bóng đá Leipzig khá phức tạp với không ít thăng trầm qua nhiều thập kỷ. FC Lokomotive Leipzig từng lọt vào đến trận chung kết Cúp C2 châu Âu 1987 với Ajax Amsterdam nhưng sau khi đổi tên thành VfB Leipzig, đội bóng này rớt hạng Bundesliga từ năm 1994 và không bao giờ quay trở lại được đấu trường cao nhất nước Đức. FC Sachsen Leipzig – tiền thân là BSG Chemie Leipzig thành lập từ năm 1950 - sau lần từ chối Red Bull năm 2006 cũng đã giải thể 5 năm sau đó.

SSV Markranstadt hiện chơi ở giải khu vực hạng 7 trong làng bóng Đức

Không chuyên nghiệp thì nghiệp dư… Red Bull hỏi mua SSV Markranstadt, một trong số 14 đội bóng Đông Đức còn sót lại và tên tuổi mới toanh RB Leipzig chính thức góp mặt ở Giải Hạng năm Oberliga Sud mùa 2009-2010. Tám năm thăng 4 hạng, RB Leipzig giành quyền lên chơi ở Bundesliga mùa giải 2016-2017, thành tích khiến cả làng cầu Đức phải thán phục. Thời điểm đó, Leipzig đã rời xa Bundesliga suốt 22 năm và không một đại diện Đông Đức (cũ) nào đủ tư cách tham gia giải đấu hàng đầu này kể từ khi Energie Cottbus rớt hạng vào năm 2009.

Sân cỏ mở ngõ thị trường

Guido Schafer, nhà báo thể thao của ERICziger Volkszeitung nhiều năm theo dõi mảng bóng đá ở Leipzig, khẳng định sự hiện diện của RB Leipzig "tốt cho thành phố, tốt cho bóng đá khu vực phía đông nước Đức". Ngoài Chemie và Lokomotive, người dân Leipzig giờ đây dần yêu thích RB Leipzig, đội bóng đang chơi thứ bóng đá đỉnh cao đầy quyến rũ và hiệu quả. Lượng fan tăng lên rõ rệt, gần như mọi trận đấu đều bán hết lượng vé lên đến con số 40.000, quá khác so với buổi đầu chỉ khoảng 4.000 người đến xem mỗi trận.

Nhóm cầu thủ mới của RB Leipzig tháng 7-2009

Tình yêu đó dĩ nhiên không thể đến từ những CĐV đối lập. DFB quy định các đội bóng Đức phải hoạt động theo quy tắc "50 + 1", nghĩa là các thành viên – chủ yếu là người hâm mộ - sở hữu phần lớn cổ phần và có thể đưa ra các quyết định quan trọng như giá vé vào sân. Trong khi đó, chỉ 17 thành viên có quyền lợi liên quan với Red Bull được quyền biểu quyết về các hoạt động của RB Leipzig. Đó là chưa kể, DFB quy định không được đặt tên đội bóng theo thương hiệu các nhà tài trợ thì Red Bull "lách luật" bằng cách đặt tên CLB là RasenBallsport Leipzig, viết tắt là RB Leipzig để ai muốn hiểu sao cũng được!

CĐV Leipzig yêu mến đội bóng của mình

Các CĐV đối lập hiện vẫn tẩy chay các trận đấu của RB Leipzig. Tạp chí bóng đá "11 Freunde" hôm 10-2 từ chối đưa tin về cặp đấu Bayern Munich – RB Leipzig ở vòng 21 Bundesliga. Vẫn chưa hết bức xúc về việc 28 CĐV Dortmund bị bắt vì tấn công vào những người ủng hộ RB Leipzig hồi năm 2017, Giám đốc điều hành Dortmund Hans-Joachim Watzke gọi RB Leipzig là "một đội bóng được đẻ ra để tăng doanh thu cho Red Bull"!

Red Bull hy vọng đầu tư bóng đá sẽ thành công như ở đua xe Formula I

RB Leipzig là dự án bóng đá đầu tiên của Red Bull khi tập đoàn này quyết định "nhảy" vào thể thao và đến nay, những người "anh em song sinh" với RB Leipzig lần lượt xuất hiện gồm FC Liefering, Red Bull Salzburg (Áo), New York Red Bull (Mỹ), Red Bull Brasil (Brazil) chưa kể 10 đội thể thao khác và 2 đội đua xe Công thức I. Đế chế bóng đá của Red Bull hiện đã có thể so sánh với vương triều City Football Group - chủ sở hữu của các CLB Manchester City (Anh), New York City FC (Mỹ), Melbourne City FC (Úc) và điều hành CLB Girona (Tây Ban Nha).

Đế chế bóng đá mới mang tên Red Bull

Mở hướng đi riêng

RB Leipzig giành quyền thăng hạng 4 Regionalliga Nordost mùa 2012-2013 và gặp rất nhiều khó khăn cho đến khi được sự giới thiệu của Gerard Houllier, Red Bull ký ngay hợp đồng với Ralf Rangnick và bổ nhiệm ông làm Giám đốc thể thao của cả RB Salzburg lẫn RB Leipzig. Không hổ danh là một "kiến trúc sư thượng thừa của làng bóng đá", Ralf Rangnick giúp đội bóng thăng tiến vèo vèo và đầu mùa bóng 2015-2016, Rangnick đích thân cáng đáng trọng trách HLV trưởng để hoàn thành chỉ tiêu đưa RB Leipzig lên chơi ở Bundesliga.

Ralf Rangnick - kiến trúc sư cho thành công của RB Leipzig

Gia nhập Red Bull, Rangnick xây dựng phong cách thi đấu cho RB Leipzig rồi sau đó, chiêu mộ những cầu thủ phù hợp và tất cả phải từ 23 tuổi trở xuống, còn nhiều thời gian để phát triển thay vì sẵn sàng trả những món tiền khổng lồ cho các ngôi sao bóng đá. Naby Keita, chuyển đến từ Red Bull Salzburg với giá kỷ lục 27 triệu bảng, sau đó được bán cho Liverpool với khoản lợi nhuận thu về đến 21 triệu bảng. Tiền đạo người Đức Timo Werner được mua từ CLB đang chật vật trụ hạng Stuttgart hồi năm 2016 giờ được nhiều "đại gia" châu Âu săn đón, trong đó có cả Liverpool; cầu thủ chạy cánh người Thụy Điển Emil Forsberg từ Malmo gia nhập khi Leipzig còn chơi ở giải Hạng nhì còn tiền vệ người Áo Marcel Sabitzer đến từ Rapid Vienna trước khi được đem cho mượn một mùa tại Red Bull Salzburg, giờ đeo băng thủ quân của đội.

Timo Werner (giữa) được nhiều "đại gia" châu Âu săn đón

Sự "liên thông" giữa các đội bóng trong đại gia đình Red Bull cũng tạo điều kiện để các cầu thủ phát triển tài năng. Các tiền vệ Hannes Wolf và Amadou Haidara chuyển đến Leipzig từ Salzburg mùa hè vừa qua; Tyler Adams gia nhập Leipzig từ Red Bull New York vào tháng 1 năm ngoái trong khi HLV trưởng của Salzburg, Jesse Marsch, từng làm việc ở cả ba đội bóng! Trung vệ Dayot Upamecano từng khoác áo FC Liefering trước khi gia nhập Leipzig và giờ là "hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng.

Dayot Upamecano là mẫu trung vệ hàng hiếm ở châu Âu

Một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với RB Leipzig là cựu HLV Gerard Houllier, cũng qua các mối quan hệ mật thiết với nền bóng đá quê nhà để đưa rất nhiều cầu thủ Pháp đến chơi bóng ở Đức. Ibrahima Konate gia nhập Leipzig từ Sochaux năm 2017; hậu vệ phải Nordi Mukiele gia nhập từ Montpellier; tiền vệ Christopher Nkunku đến từ Paris St-Germain và quan trọng là cả ba đều đang khoác áo tuyển U21 Pháp.

HLV 32 tuổi Julian Nagelsmann gia nhập RB Leipzig năm 2019

Chính sách phát triển của Ralf Rangnick thành công đến độ AC Milan ráo riết mời chào người đàn ông 61 tuổi này sang Ý để tái cấu trúc đội bóng này, tất nhiên, Rangick đã từ chối. Ông từng chọn Markus Krosche, người phần lớn sự nghiệp thi đấu chỉ gắn với Paderborn ở giải Hạng hai Đức, để thay thế ông ngồi vào ghế Giám đốc thể thao tại Leipzig. Ông chọn Julian Nagelsmann ngồi ghế HLV trưởng khi Leipzig mùa này phải dự Champions League. Ông đưa Paul Mitchell về Red Bull làm giám đốc kỹ thuật cho mảng bóng đá toàn cầu năm 2018 và vị chuyên gia này sau đó đã mạnh dạn từ chối lời mời làm việc từ những "ông lớn" như Man United, Chelsea và Arsenal.

RB Leipzig mơ xa

Red Bull xếp thứ 71 trong danh sách các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019 do Forbes bình chọn, giá trị thương hiệu đạt hơn 7,6 tỷ bảng khi bán gần 7 tỷ lon nước tăng lực trên 171 quốc gia mỗi năm. 5 CLB bóng đá đã và đang giúp việc nhận diện thương hiệu Red Bull ngày một tốt hơn với logo 3 màu đỏ, trắng và vàng ấn tượng xuất hiện khắp nơi. Thành tích thi đấu của RB Leipzig cũng chính là hình thức quảng cáo hiệu quả mà Red Bull mong muốn khi đầu tư vào lĩnh vực này.

RB Leipzig lần đầu vào tứ kết Champions League

Điều tương tự cũng có thể được thấy khi thương hiệu Red Bull "đổ bộ" vào đua xe Công thức 1, E-sports và thể thao mạo hiểm. Việc RB Leipzig vào đến tứ kết Champions League cho thấy đội bóng này đang đi đúng hướng với sự hỗ trợ từ Red Bull. Người hâm mộ giờ đây có quyền chờ xem, "những chú bò đỏ" Leipzig sẽ còn tiến xa đến đâu tại cúp châu Âu mùa này.