Theo đúng lịch trình, phải còn đến hơn một tháng nữa, Ban tổ chức giải thưởng "Quả bóng vàng" – do tạp chí bóng đá Pháp France Football đề xướng và thực hiện – mới công bố danh tính và tiến hành trao tặng danh hiệu cao quý này cho cầu thủ đoạt giải vào ngày 2-12. Tuy nhiên, rất nhiều tờ báo ở Ý đã đồng loạt đưa tin người giành chiến thắng ở cuộc bình chọn năm nay chắc chắn sẽ là Cristiano Ronaldo, chân sút chủ lực của CLB Juventus và tuyển Bồ Đào Nha.



Nhật báo Corriere dello Sport tiết lộ một phái đoàn của tạp chí France Football mới đây đã có mặt tại Turin, mời Ronaldo dùng cơm tối và đề nghị anh tham gia cuộc phỏng vấn cùng một buổi chụp ảnh chân dung khá đặc biệt. Đây là những phần việc mà Ban tổ chức "Quả bóng vàng" vẫn thường chuẩn bị trước thềm lễ trao giải khi nội dung buổi phỏng vấn sẽ được chuyển tải thành bài viết quan trọng nhất của ấn phẩm đặc biệt mà France Football phát hành đúng dịp 2-12, tức ngày trao giải thưởng. Ảnh của chủ nhân giải thưởng "Quả bóng vàng" theo đó cũng sẽ xuất hiện trang trọng trên trang bìa của số báo đặc biệt này.

Hẳn nhiên, do kết quả bình chọn được giữ kín đến tận ngày công bố giải thưởng nên ai cũng biết rõ Ban tổ chức "Quả bóng vàng" thường phải làm công tác chuẩn bị tương tự đối với… hai nhân vật còn lại trong danh sách 3 ứng viên rút gọn. Luôn luôn có đến 3 phiên bản của ấn phẩm France Football đặc biệt kể trên được thực hiện đồng thời để khi có kết quả bình chọn chính thức, bản in có ứng viên đoạt giải sẽ được phát hành trong khi 2 bản in còn lại được hủy ngay lập tức theo quy định xuất bản của báo chí.

Do ở thời điểm hiện tại, danh sách 3 ứng viên rút gọn vẫn chưa được công bố chính thức nên truyền thông và giới chuyên môn châu Âu chỉ có thể "đoán già, đoán non" về các nhân vật này. Chính vì thế, mọi tin tức liên quan chỉ cần rò rỉ ít nhiều cũng sẽ được thổi bùng lên trên các kênh thông tin đại chúng.

Báo chí Ý không hề "nhanh nhẩu đoảng", chí ít họ cũng đã có thông tin về một ứng viên sáng giá của giải thưởng "Quả bóng vàng" năm nay, được cho là cuộc chơi của riêng ba siêu sao Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Virgil Van Dijk. Nếu như trung vệ người Hà Lan Van Dijk đã chiến thắng ở giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA", tiền đạo người Argentina Lionel Messi đăng quang "FIFA The Best" thì siêu sao người Bồ Ronaldo hoàn toàn có thể sẽ là chủ nhân của "Quả bóng vàng"!

Một cuộc đua "tam mã" đã và đang âm thầm diễn ra với mức độ quyết liệt khi bộ ba ngôi sao kể trên quyết tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi còn lại để ghi điểm trong mắt giới truyền thông, những nhà chuyên môn cùng người hâm mộ. Van Dijk đang dẫn dắt Liverpool độc chiếm ngôi đầu Premier League, Ronaldo cùng Juventus ngự trị vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Serie A còn Messi đang "bay" trên đỉnh La Liga trong màu áo Barcelona.

Do Van Dijk chơi ở vị trí trung vệ nên không có nhiều cơ hội tỏa sáng, vì thế, cả Messi và Ronaldo quyết bứt phá bằng chính thế mạnh sở trường của mình. Sau khi bình phục chấn thương, Messi đang tăng tốc khủng khiếp khi ghi 5 bàn thắng trong 4 trận đấu gần nhất của Barcelona, chạm mốc 608 bàn thắng ghi ở cấp độ CLB và có siêu phẩm sút phạt thứ 50 trong sự nghiệp sau chiến thắng trước Valladolid cuối tuần qua.

Con số này nhiều hơn một bàn so với thành tích của Cristiano Ronaldo, người ghi bàn thứ 607 giúp Juventus đánh bại Genoa ở phút bù giờ. Để có 608 bàn thắng, Messi đã ra sân ở 695 trận trong khi Ronaldo cần đến 814 trận để ghi 607 bàn. Một con số khác để đối chiếu: Messi kết thúc mùa giải năm ngoái với 51 bàn thắng ghi cho Barcelona trong 50 trận trên mọi đấu trường còn Ronaldo chỉ có 28 bàn trong 43 trận cho Juventus.

Tuy nhiên, Ronaldo đang trội hơn mọi ứng viên với sự nghiệp rất đa dạng ở cả CLB lẫn cấp độ đội tuyển. CR7 đã vượt qua con số 700 bàn thắng trong sự nghiệp và có đến 95 bàn trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, cùng đội bóng quê hương lên ngôi ở UEFA Nations League mùa hè vừa qua.