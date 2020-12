Nỗi nghi ngại xung quanh việc các đội bóng Anh kiệt quệ về mọi mặt ở đợt nghỉ Giáng sinh kéo dài sang tận đầu năm mới đã nhanh chóng trở thành hiện thực. Vòng đấu 15 diễn ra ở kỳ "Boxing Day" (lễ "Tặng quà") chứng kiến hàng loạt kết quả khó lường, từ màn hồi sinh không tưởng của Arsenal cho đến cảnh nhiều "ông lớn" nối bước nhau mất điểm.

Được giới chuyên môn điền tên vào cuộc đua trụ hạng, thế nhưng đội chủ sân Emirates đã khiến những CĐV của họ phải tròn mắt với màn trình diễn hay nhất của họ trong vòng 2 tháng trở lại đây. Chẳng ai nghĩ với đội hình ra sân thiếu vắng rất nhiều trụ cột nhưng Arsenal lại xuất sắc dẫn trước đoàn quân đắt giá Chelsea đến 3 bàn chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ tranh tài.

Arsenal tự ngắt chuỗi 8 trận không thắng ở Giải Ngoại hạng Anh nhưng điều quan trọng là họ sẽ có thêm sự tự tin cần thiết ở chặng đua nghiệt ngã nhất của mùa giải, kỳ vọng có thể vươn lên ở những vòng đấu sắp tới một khi HLV Mikel Arteta và các cầu thủ tạm trút bỏ được thứ áp lực khủng khiếp đè nặng suốt nhiều vòng đấu.



Arsenal (quần trắng) hồi sinh mạnh mẽ ở giai đoạn mùa đông Ảnh: REUTERS

Ngoại trừ Man City, việc phải ra sân ở dịp lễ "Tặng quà" không phải là điều dễ chịu với các đội bóng thành viên nhóm "Big Six". Đang tràn trề hy vọng giành ngôi nhì bảng từ tay Leicester, Man United ngỡ ngàng nhìn đội chủ sân King Power giật lại 1 điểm dù 2 lần vượt lên dẫn bàn trong trận. Không thể chiếm ngôi á quân, Man United chỉ có thể tự an ủi đã quá may mắn khi không rơi xuống tận hạng 8 nếu chẳng may thua trận.

Cũng với "kịch bản" gần tương tự, Tottenham mở tỉ số ngay từ giây thứ 57 của trận đấu nhưng rồi cũng không thể rời sân Molineux ra về với 3 điểm trọn vẹn trước đội chủ nhà Wolverhampton thi đấu cực kỳ kiên cường. Thầy trò HLV Mourinho không thể vào top 4 nhưng ngay cả vị trí thứ 5 có được sau vòng đấu này cũng chưa phải đã an toàn với "gà trống thành London", khi phía sau họ là hàng loạt đối thủ chờ thực hiện những màn lật đổ ở lượt trận ngày cuối cùng của năm 2020.

Liverpool cũng không nằm ngoài "vòng xoáy" nghiệt ngã của cuộc chiến khi đội đương kim vô địch cầm bóng tới 78%, tung ra 17 cú sút nhưng không thể làm hơn tân binh West Brom đang chật vật với cuộc chiến trụ hạng, phải thay cả HLV để chờ "đổi vận".

Cuộc đua ở Giải Ngoại hạng Anh mùa này rõ ràng đang cuốn hút người xem bằng những diễn biến khó lường, ngoài các đội bóng có chiều sâu lực lượng (Man United, Man City), những chú "ngựa ô" (Everton, Aston Villa) cũng có thể làm nên điều bất ngờ.