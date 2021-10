Gia nhập đội chủ sân Old Trafford hồi mùa hè với mức phí chuyển nhượng 73 triệu bảng (đã giảm nhiều so với yêu cầu của CLB chủ quản Dortmund mùa trước), Jadon Sancho dù vậy lại đang dần đánh mất chính mình trong màu áo Man United.



Jadon Sancho gây thất vọng từ khi gia nhập Man United

Chưa tạo được chút ảnh hưởng nào ở đội bóng nước Anh, Jadon Sancho hầu như không được thi đấu thường xuyên dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, người từng rất ngưỡng mộ tài năng của tiền vệ 21 tuổi được xem là "ông chủ tương lai của Tam sư". Đến nay, cựu ngôi sao của Dortmund mới chỉ có 3 lần được góp mặt ở đội hình xuất phát trong tổng số 11 lần ra sân trên mọi mặt trận cùng với Man United.

Sancho ra sân từ ghế dự bị ở trận làm khách trước Villarreal

Không hề cảm thông với việc Jadon Sancho phải chật vật tìm cách khẳng định bản thân ở Man United, kênh truyền hình Sky Sports tại Đức còn nặng lời chế giễu cầu thủ đã có một thời gian tỏa sáng rực rỡ tại Bundesliga. Đăng kèm tấm ảnh Sancho được hóa thân thành nhân vật chính James Bond (do tài tử Daniel Craig thủ vai) trong siêu phẩm Hollywood "No time to die", Sky Sports Germany chú thích lạnh lùng: 0 goals – 0 assists - 7 games, ám chỉ thành tích tệ hại 0 bàn thắng, 0 pha kiến ​​tạo sau 7 lần ra sân ở giải Ngoại hạng!

Sky Sports Germany chế giễu phong độ thảm họa của Sancho

Hình ảnh của kênh Sky Sports Germany như xát muối vào vết thương của Jadon Sancho, nhất là khi anh chỉ được đăng ký dự bị và phải đứng ngồi không yên, chứng kiến đội bóng của mình bị Liverpool "hành ra bã" trong thất bại 0-5 ngay tại sân nhà Old Trafford. Nói không ngoa, Sancho thực sự chưa có nổi một trận đấu đáng xem nào kể từ khi hồi hương khiến người hâm mộ Man United lo lắng, buồn phiền.

Dàn cầu thủ dự bị của Man United ở trận thua 0-5 dưới tay Liverpool

Chỉ hòa và thua ở 4 vòng đấu gần nhất, Man United đã tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp Ngoại hạng Anh, kém đội dẫn đầu Chelsea đến 8 điểm chỉ sau chín vòng đấu mở màn. Khó khăn vẫn đang chờ Jadon Sancho và đồng đội ở phía trước, sau vòng đấu cuối tuần này gặp Tottenham tại London là chặng tourmalet gian nan chạm trán toàn những đối thủ sừng sỏ như Atalanta (Champions League), Man City, Watford (Ngoại hạng Anh), Villarreal (Champions League), Chelsea, Arsenal (Ngoại hạng Anh) cho đến tận đầu tháng 12.

HLV Solskjaer không tin dùng Jadon Sancho (phải) và nhiều sao trẻ khác

Truyền thông Anh đang rộ tin, ban lãnh đạo Man United đã họp bàn khẩn cấp về tương lai của HLV Ole Gunnar Solskjaer và nhà cầm quân người Na Uy được cho là khó lòng "cứu ghế" nếu Man United tiếp tục sẩy chân trước Tottenham.