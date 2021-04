CAND và An Giang - Clip: VPF Media

Sở hữu nhiều cầu thủ trẻ chất lượng xuất thân từ "lò" Hoàng Anh Gia Lai để tham dự Giải Hạng nhất 2021 với mục tiêu thăng hạng nhưng CLB Công An Nhân Dân (CAND) liên tục khiến người hâm mộ thất vọng khi chỉ giành được 3 điểm sau 4 vòng đấu.

Sau khi ngồi vào "ghế nóng" CLB CAND từ vòng 2, HLV lão làng Vũ Quang Bảo có nhiều thử nghiệm trong đội hình xuất phát và đấu pháp thi đấu. Đó là lí do giúp đội bóng "áo lính" có được chiến thắng sít sao 1-0 trước An Giang ở vòng 5 Giải Hạng nhất quốc gia 2021. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 85, do công của sao trẻ "lò" Hoàng Anh Gia Lai - Lê Minh Bình, sau pha phối hợp đánh biên phải bài bản và sắc nét được chủ nhà CAND phô diễn.

Ghi bàn vào lưới An Giang, Lê Minh Bình có 3 bàn thắng ở mùa giải năm nay.

Chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay giúp CLB CAND tạm vươn lên vị trí thứ 5 với 6 điểm. Trong khi đó, An Giang - một đội bóng chỉ còn lại "cái bóng" của mình so với các mùa trước - nhận thất bại thứ 4 sau 5 lượt đấu và xếp cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm.