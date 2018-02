Serena Williams: "Tôi suýt chết khi sinh con"

21/02/2018 17:58

Đầu tháng 2-2018, nữ tay vợt 36 tuổi người Mỹ đã trở lại thi đấu chuyên nghiệp khi đánh cặp cùng chị gái Venus trong màu áo tuyển Mỹ tại Fed Cup. Tuy nhiên, VĐV từng giành 23 Grand Slam này đã tiết lộ sau khi sinh con, sức khỏe của cô đã giảm sút rõ rệt.

Cô cho biết trên CNN: "Tôi đã may mắn sống sót sau khi sinh con. Con gái tôi được sinh ra với chứng viêm phế quản cấp C và nhịp tim giảm đang kể sau các cơn co thắt". 24 giờ sau khi sinh và 6 ngày hồi phục tích cực giúp con gái Serena trở lại bình thường nhưng cựu số 1 thế giới phải nằm liệt giường trong 6 tuần lễ sau đó. Serena cho biết đó là một cảm giác sợ hãi tột độ.

Danh hiệu vô địch giải Úc mở rộng 2017 là chiến tích thứ 23 của Serena Williams, đặc biệt cô giành được ngôi hậu này trong lúc đang mang thai 2 tháng. Với thành tích này, Serena chỉ còn kém huyền thoại người Úc Margaret Court 1 danh hiệu Grand Slam. Đáng tiếc VĐV người Mỹ đã bỏ lỡ giải Úc mở rộng 2018 vừa diễn ra hồi tháng 1 để có cơ hội san bằng kỷ lục này.

Serena chia sẻ: "Tôi rất biết ơn vì đã được sự hỗ trợ giúp đỡ của đội ngũ y bác sĩ tận tâm cùng trang thiết bị hiện đại nơi tôi sinh con. Nếu không có sự chăm sóc chuyên nghiệp của họ, tôi nghĩ mình sẽ không còn sống đến ngày hôm nay".

Diên Vỹ - Ảnh: BBC