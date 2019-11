CĐV thuộc hội Vietnam Golden Star bị cơ quan an ninh tạm giữ vì hành vi mang pháo sáng đến trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE

Theo thông tin từ LĐBĐ Việt Nam, trước trận đấu giữa Việt Nam và UAE diễn ra vào ngày 14-11 vừa qua, lực lượng an ninh đã phát hiện một CĐV mang pháo sáng vào sân. Điều đáng nói, đây là một thành viên của hội CĐV Vietnam Golden Star (VGS) vốn được đánh giá rất cao về sự chuyên nghiệp thời gian qua.

Đối tượng đốt pháo sáng và bị phát hiện là Nguyễn Trọng Du, sinh năm 1989 tại Mê Linh (Hà Nội). Du là thành viên của VGS và được cấp thẻ hội viên số 00580. Sau khi bị phát hiện, Du khai với cơ quan chức năng là mua 2 quả pháo sáng của đối tượng lạ mặt và đã đốt ở khuôn viên sân Mỹ Đình.

Sau khi bị phát hiện, Du đã bị công an quân Nam Từ Liêm tạm giữ để mở rộng điều tra. Nhiều khả năng đối tượng này sẽ bị phạt hành chính vì hành vi sử dụng pháo sáng theo quy định của pháp luật.

Việc một thành viên của VGS lại vi phạm chính quy định của hội khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Sau vụ việc một nữ CĐV trúng pháo thăng thiên ở trận CLB Hà Nội gặp Nam Định tại V-League, pháo sáng đã bị người hâm mộ và dư luận lên án dữ dội. Việc đốt pháo sáng bị xã hội lên án mạnh mẽ, riêng VFF cũng phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nhiều hội CĐV bóng đá Việt Nam giăng biểu ngữ "Nói không với pháp sáng" khi đến sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam

Trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE, một số hội CĐV đã mang theo banner kêu gọi "Nói không với pháo sáng", do vậy việc một cổ động viên của một hội CĐV VGS mang pháo sáng đến sân rất đáng lên án. Theo đại diện VFF, đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu để không có bất kì sự cố nào xảy ra.

Ông Cao Văn Chóng, phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF cho biết: "An toàn tuyệt đối là ưu tiên hàng đầu của BTC trận đấu. Không chỉ bảo đảm an ninh an toàn tại các khu vực trong sân Mỹ Đình, lực lượng cảnh sát sẽ cùng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vé ra vào ở tất cả các cửa, phát hiện và ngăn chặn tình trạng thẩm lậu vé. BTC cùng các cơ quan chức năng cũng có những phương án đặc biệt bảo vệ khán giả Thái Lan, không để xảy ra tình trạng va chạm giữa các nhóm CĐV. Pháo sáng, pháo nổ cũng sẽ được đặc biệt lưu tâm để không trở thành vấn nạn khi trận đấu diễn ra".

LĐBĐ Việt Nam kêu gọi khán giả đến sân cổ vũ văn minh, không ném vật lạ xuống sân, không mang vũ khí, dụng cụ có khả năng gây sát thương, chất cháy nổ… các cơ quan an ninh sẽ bố trí lực lượng và có phương án hiệu quả, kiên quyết ngăn chặn hành vi đốt pháo sáng, pháo nổ, xử lý nghiêm đối với những đối tượng cố ý giấu pháo sáng, pháo thăng thiên đưa vào sân. VFF kêu gọi các Nhóm, Hội cổ động viên tăng cường quản lý cũng như phổ biến các quy định cho các thành viên của mình, không để xảy ra những sự cố vi phạm pháp luật nghiêm trọng.