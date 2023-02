TopenLand Bình Định (trái)

... và Công an Hà Nội sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu V-League

Màn so tài giữa chủ nhà Công an Hà Nội (CAHN) và TopenLand Bình Định trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 1 V-League 2023 khi quy tụ dàn sao hàng đầu bóng đá Việt Nam. Đội bóng ngành công an có sự đầu tư hùng mạnh về nhân lực khi chiêu mộ nhiều tuyển thủ quốc gia, trong khi TopenLand Bình Định cũng đặt mục tiêu thắng trận ra quân để khởi đầu mùa giải suôn sẻ.

Thế trận giằng co nhanh chóng được hai đội tạo ra nhưng việc sở hữu những ngoại binh có trình độ chuyên môn cao đã giúp CLB CAHN có lợi thế dẫn bàn chỉ sau 20 phút thi đấu. Bộ ba tấn công Gustavo Henrique Rodrigues, Jhon Cley, Tsoumou nhanh chóng hòa nhập nhịp độ thi đấu tại V-League và lần lượt tỏa sáng, ghi bàn vào lưới thủ thành nổi tiếng Đặng Văn Lâm để mang về chiến thắng 5 sao cho CLB CAHN.

Chất lượng ngoại binh của CAHN (áo đỏ) hoàn toàn vượt trội đội bóng đất võ

Trước trận ra quân V-League 2023, tân HLV trưởng CLB CAHN - ông Foiani - từng thổ lộ sẽ mang đến đội bóng mới một lối chơi tấn công hoa mỹ, đậm kỹ thuật. Chiến lược gia gốc Brazil đã hiện thực lời hứa khi giúp các học trò trình diễn những mảng miếng tấn công đa dạng, hiệu quả và đẹp mắt.

Cú hat-trick của Tsoumou cùng hai pha lập công của Gustavo Henrique Rodrigues, Jhon Cley đã chứng minh sự hiệu quả trong việc mua sắm ngoại binh của CAHN. Với chiến thắng cách biệt 5 bàn không gỡ, đội bóng ngành công an xứng đáng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2023 và xứng đáng vị thế ứng cử viên tranh ngôi vô địch giải đấu mùa này.

Thủ thành Đặng Văn Lâm phải nhận 5 bàn thua ngay trận ra quân V-League 2023

Trong khi đó, TopenLand Bình Định sẽ gặp nhiều khó khăn sau thất bại nặng nề ngày ra quân và cơ hội để đội bóng đất võ đoạt "ngôi vương" V-League 2023 dần hạn hẹp vì sân chơi kỳ này đã xuất hiện thêm một đối thủ cạnh tranh quá mạnh.