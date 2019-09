Giải xe đạp quốc tế VTV 2019 quy tụ 06 đội đua trong nước có thành tích thi đấu xuất sắc trong vòng 12 tháng qua và 06 đội đua quốc tế đến từ các câu lạc bộ có các vận động viên tên tuổi hàng đầu, giải đua là cơ hội để các vận động viên bộ môn xe đạp Việt Nam được giao lưu cọ xát thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật, đưa bộ môn xe đạp Việt Nam phát triển và đạt chuẩn quốc tế. Với chủ đề là Hành trình di sản nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những di sản văn hóa và di sản thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam trên suốt hành trình mà đoàn đua đi qua như Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quần thể di tích cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An. Đặc biệt, chặng đua kết thúc ngày 08-9 tại Hội An, quảng Nam cũng đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.