Tiếp đón Crystal Palace ở vòng 22 Ngoại hạng Anh, Man United không dám chểnh mảng trước đối thủ dù bị đánh giá thấp hơn nhưng lại là đội vừa khiến họ đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ cuối cùng trận lượt đi hai tuần trước. Với lực lượng mạnh nhất trong tay, lại có lợi thế sân nhà, Man United tung sức tấn công ngay từ đầu và sớm tạo được lợi thế.



Luke Shaw và một trong những pha tấn công cấp tập của Man United

Phút thứ 4, Marcus Rashford tìm cách tạt bóng từ bên cánh trái và bóng tìm đúng tay của Will Hughes phía đội khách ngay trong vòng cấm Crystal Palace. Bất chấp phản ứng dữ dội của đội khách, trọng tài Andre Mariner với sự tư vấn của tổ VAR vẫn cho "Quỷ đỏ" hưởng quả phạt đền. Bruno Fernandes hoàn thành dễ dàng nhiệm vụ từ chấm 11m với cú sút "nhảy chân sáo", đánh bại thủ thành Vicente Guaita để mở tỉ số cho Man United.

Bruno Fernandes nhận trách nhiệm sút phạt 11m...

... và thành công. 1-0 cho Man United

Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà thi đấu tưng bừng hơn và tân binh Wout Weghorst suýt có bàn nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 13. Ở tình huống này, thủ thành Guaita kịp bay người cản phá thành công khiến các CĐV chủ nhà không khỏi tiếc nuối. Trận đấu sau đó diễn ra khá cân bằng khi đội khách cũng tạo ra không ít tình huống nguy hiểm trước cầu môn của thủ thành De Gea.

Marcus Rashford nhân đôi cách biệt cho chủ nhà Man United

Trong diễn biến không quá áp đảo, chủ nhà Man United lại tiếp tục vượt lên trước ở phút 62 với pha lập công chớp nhoáng của Marcus Rashford khi anh ập vào dứt điểm sau đường chuyền ngang của Luke Shaw. 2-0 là cách biệt khá an toàn ở thời điểm này và phù hợp với thế trận không mấy khởi sắc của Crystal Palace, thế nhưng, bất ngờ vẫn xảy đến.

Antony (21) là nguyên nhân gây ra cuộc xô xát tập thể

Jeffrey Schlupp vào bóng ác ý với Antony và cầu thủ người Brazil của Man United đã nổi nóng, lao vào xô xát, kéo theo cầu thủ hai đội tạo nên một màn hỗn loạn ngay bên rìa sân. Theo tư vấn của tổ VAR, trọng tài Andre Mariner đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Casemiro do anh lao vào nắm cổ áo Will Hughes dù có thể với lý do can ngăn xô xát.

... và Casemiro phải nhận thẻ đỏ không đáng khi lao vào can ngăn

Với lợi thế hơn người trong 20 phút cuối, Crystal Palace vùng lên tấn công dữ dội và chính Jeffrey Schlupp nhanh chân sút tung lưới De Gea ở phút 76, rút ngắn cách biệt còn 1-2 và tràn trề hy vọng lấy được 1 điểm. Đến lúc này, HLV Erik ten Hag mới tung thêm tân binh Marcel Sabitzer cùng cặp trung vệ Maguire – Lindelof vào giữ thế trận hòng bảo toàn tỉ số và thành công.

Palace vùng lên quá muộn màng sau bàn gỡ 1-2 của Jeffrey Schlupp

Thắng chung cuộc 2-1 trước Crystal Palace, Man United tạm thời vươn lên trong Top 3 Ngoại hạng Anh, tự tin chờ hai cuộc đối đầu với Leeds United trong tuần tới để củng cố thứ hạng trong mơ này.

Hai đội phó Man United xô xát trên sân