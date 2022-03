Trước khi bước vào trận đại chiến ở lượt đấu cuối bảng A mang tính quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết giải U19 quốc gia 2022, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và đương kim vô địch PVF Hưng Yên đều có cùng 3 điểm. Vì vậy, đội giành chiến thắng ở lượt đấu cuối sẽ chắc suất tiến vào tứ kết giải đấu cùng Viettel.

Khởi đầu trận, HAGL chủ động thi đấu với chiến thuật phòng ngự phản công nhằm tìm kiếm trận hòa để bảo vệ vị trí thứ 2 của mình trong khi đội chủ nhà nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công để tìm chiến thắng. Tuy nhiên, những mảng miếng tấn công đa dạng của thầy trò HLV Lê Quang Trãi đã va phải rào cản vững chắc đến từ hàng thủ đội bóng "phố núi" trong suốt 45 phút thi đấu hiệp 1.



Sau những thay đổi hợp lý trong giờ nghỉ giải lao, PVF Hưng Yên nhanh chóng gây đột biến trong lối chơi ở đầu hiệp 2. Ở phút 58, từ pha tạt bóng bên cánh trái vào vòng cấm HAGL, Thanh Nhàn chớp thời cơ và ghi bàn mở tỉ số cho chủ nhà. Rơi vào thế khó, thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh buộc dâng cao đội hình tấn công để tìm bàn gỡ nhưng lại rơi vào bẫy phản công của PVF Hưng Yên.

Thanh Nhàn tiếp tục tỏa sáng khi kiến tạo cho đồng đội dứt điểm ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi. Kết quả này giúp PVF Hưng Yên vươn lên nhì bảng A chung cuộc với 6 điểm để giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, HAGL phải chờ vào diễn biến của hai bảng còn lại mới biết cơ hội đi tiếp hay sớm chia tay giải đấu.

Ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm, Viettel tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng cách vượt qua Long An với tỉ số 1-0. Với 3 trận thắng liên tiếp, đội bóng áo lính đúng nhất bảng A chung cuộc với 9 điểm và cùng chủ nhà PVF Hưng Yên lọt vào tứ kết giải đấu.

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 29-3, lượt trận cuối của bảng B đồng diễn với các cặp đấu giữa Hà Nội chạm trán Đồng Tháp và Bình Định so tài Sông Lam Nghệ An. Sau hai lượt trận, Hà Nội và Sông Lam Nghệ An chia nhau 2 vị trí dẫn đầu vì có cùng 4 điểm, còn Đồng Tháp, Bình Định lần lượt xếp sau với cùng 1 điểm.