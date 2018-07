Thành Long biến nỗi đau mất cha thành động lực

29/07/2018 08:03

Lê Phạm Thành Long có lẽ là tân binh đặc biệt nhất của Olympic Việt Nam. Ngoài hành trình phấn đấu lên tuyển vô cùng zic-zắc, tài năng trẻ của HAGL còn phải chịu nỗi đau mất cha chỉ ít ngày trước khi được HLV Park Hangseo gọi tập trung chuẩn bị cho Á vận hội (ASIAD) 2018, sẽ khởi tranh vào tháng 8 tại Indonesia.



Con đường để Thành Long trở thành tân binh của đội tuyển Olympic Việt Nam đầy gập ghềnh. Vốn là học trò của trợ lý đội tuyển U20 Việt Nam Đinh Hồng Vinh, Thành Long trưởng thành từ lớp năng khiếu của HAGL cùng với lứa Minh Vương, A Hoàng... Năm 2014, như nhiều đồng đội trẻ, Thành Long được Phú Yên mượn để thi đấu tại Giải Hạng nhì quốc gia rồi sau đó lên chơi tại Giải Hạng nhất.

Tuy nhiên, hết mùa 2015 thì Phú Yên ngừng sử dụng quân của HAGL. Vì thế, Thành Long và vài cầu thủ khác được đội bóng phố núi tiếp tục cho Đắk Lắk mượn để thi đấu lấy kinh nghiệm. Năm 2017, Thành Long được đội bóng phố núi triệu hồi nhưng không tìm được chỗ đứng do hàng tiền vệ của HAGL đã quá chật chội. Tiền vệ sinh năm 1996 này đã gõ cửa ban huấn luyện xin đi để có cơ hội thi đấu.

Ý nguyện của Long "nhỏ" đã được chấp nhận và Đắk Lắk lại là điểm đến của anh. Vốn mê mẩn đôi chân Thành Long từ ngày còn dẫn dắt Bình Phước tại Giải Hạng nhất, HLV Minh Phương của Long An đã đề bạt với lãnh đạo xin được mượn tiền vệ này ở giai đoạn 2. Sau rất nhiều công văn, điện thoại qua lại giữa HAGL, Đắk Lắk và Long An, Thành Long mới có thể nhảy xe đò về Tân An.

Lê Phạm Thành Long (trái) tái ngộ Văn Thanh nhưng không phải trong màu áo HAGL mà là ở tuyển Olympic Việt Nam Ảnh: HẢI ANH

Dù không thể giúp Long An trụ lại V-League nhưng Thành Long vẫn được HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng chú ý. Sự chật chội ở tuyến giữa HAGL buộc lãnh đạo CLB phải chấp nhận cho Hải Phòng mượn Thành Long thi đấu ở mùa Nuti Café V-League 2018. Ở sân Lạch Tray, Thành Long trở thành hạt nhân trong lối chơi của đội bóng đất cảng khi đóng góp 2 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo. Thành Long đã để lại dấu ấn và HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo phải điền tên anh vào danh sách tập trung ở Olympic Việt Nam.

Mất 4 năm chinh chiến, rèn giũa ở 4 đội bóng khác nhau, giờ thì Thành Long đã có cơ hội thể hiện bên cạnh "đàn anh" Xuân Trường nhưng không phải ở HAGL mà là đội tuyển Olympic. Có một điều mà cầu thủ người Quảng Ngãi tiếc nuối là trong khoảnh khắc tự hào đó, cha của anh là ông Lê Văn Trung đã không còn.

Ông Trung qua đời vì bạo bệnh hôm 14-7, chỉ 5 ngày trước khi bảng danh sách tập trung Olympic Việt Nam được HLV Park Hang-seo công bố. Thời điểm cha của Thành Long trút hơi thở cuối cùng, gia đình cho biết ông nằm xem đội Hải Phòng thi đấu với B.Bình Dương - trận đấu mà con trai ông đá chính. Ngay sau trận đấu, Thành Long tức tốc trở về Quảng Ngãi chịu tang cha.

Tiền vệ quê ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi ngậm ngùi: "Tôi không bao giờ hứa hẹn với cha rằng năm nay sẽ ghi bao nhiêu bàn, sẽ đá cho CLB nào... Tôi biết chỉ cần thấy tôi ra sân thi đấu là ông đã rất tự hào rồi. Chỉ buồn vì cha mất được 5 ngày thì mới có tin tôi được gọi lên đội Olympic. Giá như biết tin sớm hơn, chắc cha tôi vui lắm".

Giám đốc điều hành CLB HAGL, ông Huỳnh Mau, nhớ như in ngày ông Trung dẫn cậu nhóc lên Học viện Arsenal-HAGL JMG năm 2007. "Mới đó mà đã 11 năm, lời hứa trở lại thăm học viện khi Long trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của anh Trung đã không thể thực hiện nhưng anh ấy có thể thanh thản nhìn con mình trưởng thành" - ông Mau bày tỏ.

Bác sĩ Hàn Quốc hỗ trợ Olympic Việt Nam Nhận lời mời của VFF, bác sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc Choi Joo Young đã có mặt ở Trung tâm PVF để hỗ trợ đội tuyển Olympic Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2018. Với kinh nghiệm chuyên môn của mình khi từng chữa trị cho danh thủ Park Ji Sung và mới đây là tiền vệ Tuấn Anh của HAGL, bác sĩ Choi được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ gặp chấn thương hồi phục sớm nhất có thể. Ở Olympic Việt Nam hiện tại, trường hợp duy nhất gặp phải chấn thương, chưa thể tập luyện là trung vệ Đình Trọng. Anh bị chấn thương cổ chân. Trước đó, nhiều người lo ngại rằng với chấn thương này, Đình Trọng sẽ có thể vắng mặt ở Giải Tứ hùng quốc tế, thậm chí là ASIAD 2018.

Minh Ngọc