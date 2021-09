Sáng 18-9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập với các bài rèn thể lực và sức bền. Sau một tuần nghỉ "xả hơi", đây là điều cần thiết để giúp các cầu thủ trở lại với cảm giác chơi bóng.

Video đội tuyển Việt Nam tập luyện vào sáng 18-9

Buổi tập bắt đầu vào 10 giờ, đúng thời điểm trời nắng gắt, nhưng do tiết trời mùa thu nên nhiệt độ không quá cao và không tạo ra cảm giác khó chịu như những ngày nóng nực cao điểm của mùa hè. Thử thách đối với các cầu thủ không đến từ thời tiết mà đến từ yêu cầu của HLV Park Hang-seo trong các nội dung củng cố về thể lực.

Vẫn là những bài tập chạy bền quanh sân kết hợp với vừa chạy vừa dẫn bóng, nhưng khối lượng được đẩy lên cao hơn so với ngày tập luyện đầu tiên, khiến các cầu thủ phải rất nỗ lực mới có thể hoàn thành. Tại vòng loại cuối World Cup 2022, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam đều chơi bóng ở đẳng cấp khác biệt so với vòng loại thứ hai, do vậy nếu không đảm bảo yếu tố cơ bản là thể lực, các học trò của HLV Park Hang-seo khó có thể theo kịp diễn biến trận đấu.



Buổi tập luyện của đội tuyển Việt Nam bắt đầu vào lúc 10 giờ ngày 18-9

Bên cạnh sự chuẩn bị về thể lực cho các cầu thủ, HLV Park Hang-seo cũng tính toán đến các giải pháp đối với hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh Văn Hậu chưa thể trở lại thi đấu, Đình Trọng, Tiến Dũng và Thành Chung vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, ông đã đôn 2 “sao trẻ” của U22 Việt Nam lên tham gia tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Thanh Bình và Trần Văn Công.

Trong khi Thanh Bình đã quen thuộc với môi trường đội tuyển Quốc gia khi thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung gần đây, thì Trần Văn Công là một thử nghiệm mới. Với lợi thế về thể hình, khả năng tranh chấp tốt và có thể chơi được ở cả vị trí tiền vệ trụ và trung vệ, nên nếu thể hiện tốt phong độ trong các buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam, Trần Văn Công hoàn toàn có cơ hội được góp mặt trong hành trình của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022.



Đây là buổi tập luyện thứ 2 của đội tuyển Việt Nam, nhằm chuẩn bị trận đấu với đội tuyển Trung Quốc trên sân UAE

Ở hai trận đấu vừa qua, mặc dù không giành được điểm số, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn gây ấn tượng với tinh thần thi đấu rực lửa cũng những nỗ lực không mệt mỏi từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng.

Tuy nhận được lời khen của đông đảo người hâm mộ, nhưng theo chia sẻ của đội trưởng Quế Ngọc Hải với các đồng đội của mình, nếu chỉ có cố gắng thôi thì chưa đủ, đội tuyển phải làm thế nào để đạt được kết quả tốt hơn tại những trận đấu tới.



Trong sáng nay, thời tiết nắng gắt, song các cầu thủ vẫn miệt mài tập luyện, hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện

Sau một thời gian dài không có mặt tại đội tuyển Việt Nam vì có việc riêng, tiền đạo Công Phượng đã trở lại và hoà nhập tốt với đồng đội trong 2 buổi tập luyện gần nhất

Buổi tập thứ hai này, ban huấn luyện vẫn đưa ra bài tập thể lực và sức bền

Được biết, điều kiện thời tiết tại UAE vào những ngày tới rất khắc nghiệt, chính vì thế HLV Park Hang-seo thường xuyên đan xen các buổi tập chiều và sáng

Trong đợt hội quân lần này, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 4 thủ môn gồm: Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Văn Toản và Văn Hoàng

Theo giáo án buổi tập luyện sáng 18-9, sau khi kết thúc chạy bền, các cầu thủ chuyển sang bài tập tăng tốc qua cột mắc-cơ

Tiền vệ Đức Huy đang thực hiện bài tập tăng tốc qua cột mắc-cơ

Sau đó, các cầu thủ thực hiện di chuyển qua chướng ngại vật, bài tập này giúp các cầu thủ dẻo dai hơn