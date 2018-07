Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Khánh Hải: VFF khóa VIII sẽ là bình mới, rượu mới!

Sầm Ngọc Đức phạm lỗi thô bạo nhiều lần

Cầu thủ Sầm Ngọc Đức của đội TP HCM đối mặt nguy cơ bị treo giò từ 6 tháng đến 1 năm, do tái vi phạm lối chơi bóng thô bạo, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng ở trận gặp CLB Than Quảng Ninh tại vòng 20 Nuti Café V-League 2018 diễn ra tối 22-7 trên sân Thống Nhất. Sầm Ngọc Đức được HLV Miura tung ra sân ở hiệp 2 nhưng chỉ thi đấu được khoảng 10 phút trước khi bị trọng tài Trần Văn Lập truất quyền thi đấu sau pha đạp thẳng vào người Nguyễn Thế Hưng. Mùa giải 2017, khi còn khoác áo Hà Nội, Sầm Ngọc Đức từng đạp thẳng vào chân Nguyễn Anh Hùng (Hải Phòng), rất may Hùng không bị chấn thương nặng nhưng Đức đã bị treo giò 8 trận và phạt 30 triệu đồng, đồng thời phải chi trả toàn bộ tiền chi phí chữa trị cho Hùng. Còn ở mùa giải này, Đức bị treo giò 4 trận hồi đầu tháng 5 sau pha bóng rất thô bạo đối với Phan Văn Đức (SLNA).

M.NgỌC