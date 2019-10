Hàng trăm CĐV Indonesia bao vây xe chở đội chủ nhà để phản ứng về chuỗi trận toàn thua đáng thất vọng

Hàng trăm CĐV Indonesia đã nán lại sân Wayan Kipta ngay sau trận thảm bại 1-3 của đội chủ nhà trước tuyển Việt Nam vào tối 15-10 để bày tỏ sự phẫn nộ với HLV Simon McMenemy. Thậm chí, một số CĐV còn tìm cách lọt vào nơi diễn ra họp báo với ý định làm loạn, rất may lực lượng an ninh đã kịp phát hiện, can thiệp.

Bên ngoài sân của CLB Bali United, hàng trăm CĐV chủ nhà đã giơ biểu ngữ yêu cầu HLV Simon McMenemy từ chức. Nhóm CĐV này tiếp tục chỉ trích khi xe buýt chở đội tuyển Indonesia rời sân trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của hàng trăm nhân viên an ninh.

Các CĐV Indonesia giơ biểu ngữ yêu cầu HLV Simon McMenemy từ chức

Trong buổi họp báo sau trận, HLV người Scotland cũng bày tỏ sự lo lắng khi ông cho biết có thể bị người hâm mộ Indonesia tấn công bất kì lúc nào sau chuỗi 4 trận thất bại liên tiếp. "Tôi có thể làm gì đây, khi biết nếu bước ra ngoài tôi có thể sẽ bị các CĐV giết ở ngoài kia. Các CĐV Indonesia cần bình tĩnh lại và nhìn vào sự thật rằng chúng ta vẫn thua Việt Nam và chiến thắng của họ hôm nay hoàn toàn xứng đáng".

"Đội tuyển Việt Nam đã chơi ở những giải đấu lớn hàng đầu như Asian Cup, họ đã đối mặt và vượt qua nhiều đội bóng mạnh khác. Bản lĩnh đó giúp họ biết phải làm gì trong các hoàn cảnh như thế này, họ biết điều chỉnh bản thân để thoát khỏi sức ép mà Indonesia bày ra", nhà cầm quân người Scotland buồn bã chia sẻ.