"Tí hon" Burnley ngắt mạch thắng Man United, Newcastle quật ngã Man City

Man United chật vật cầm chân Burnley:





Quyết định xoay vòng nhân sự để chuẩn bị cho chặng tourmalet 5 trận đại chiến trong tháng 2, bao gồm cả cuộc đối đầu cực kỳ quan trọng với PSG ở Champions League, khiến Man United thi đấu vô cùng chật vật khi tiếp đón Burnley trên sân nhà rạng sáng 30-1. Nhiều cơ hội được tạo ra cho đội chủ sân Old Trafford trong hiệp đấu đầu tiên nhưng khâu kết thúc quá kém khiến họ không thể vươn lên dẫn bàn.





Marcus Rashford bỏ lỡ nhiều tình huống ghi bàn cho Man United

Marcus Rashford thi đấu rất hay trong loạt trận gần đây của Man United nhưng cũng chính tiền đạo trẻ của tuyển Anh lại bỏ lỡ đến hai tình huống ghi bàn chỉ trong vòng 10 phút đầu trận, đủ để anh phải nuối tiếc nhiều sau khi trận đấu khép lại. Ở phần sân đối diện, "người nhện" Tom Heaton trong một ngày thi đấu xuất thần đã xuất sắc cản phá vô số tình huống có thể chuyển thành bàn thắng của các chân sút Man United, một thời là đồng đội cũ của anh.





Ashley Barnes mở tỉ số cho Burnley

Tạo áp lực khủng khiếp trước cầu môn Burnley trong cả hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn, Man United đã phải trả giá cho sự phung phí của mình. Phút 51, Andreas Pereira để mất bóng ở giữa sân và Jack Cork đã tận dụng tốt cơ hội "vàng" này để kiến tạo cho Ashley Barnes xé toang mành lưới của De Gea, mở tỉ số trận đấu.





Chris Wood giúp Burnley dẫn 2-0 ở phút 80

Bàn thua tai hại khiến Man United nóng mặt và đội chủ nhà dồn lên tấn công dữ dội, bất kể hiệu quả rất kém cỏi như ở đầu trận. Không những vậy, đến phút 81, hàng thủ chủ nhà gần như đứng chôn chân nhìn Ashley Westwood treo bóng cho Chris Wood thoải mái đánh đầu cận thành, hạ De Gea lần thứ nhì trong trận.





Paul Pogba ghi bàn từ chấm 11m

Trong thế trận chẳng còn gì để mất, Man United may mắn kiếm được quả phạt đền ở phút 87 do công của Jesse Lingard và Paul Pogba là người sút hạ thủ thành Tom Heaton, nhen nhóm chút hy vọng cho đội chủ nhà. Kịch tính tiếp diễn ở phút bù giờ thứ 2 khi Rashford là người thực hiện quả phạt góc và hậu vệ Victor Lindelof tận dụng tốt cảnh lộn xộn trước khung thành Burnley để tung cú đá bồi chuẩn xác, gỡ hòa 2-2 nghẹt thở.





Victor Lindelof giữ 1 điểm ở lại sân Old Trafford

"Quỷ đỏ" đứt mạch toàn thắng dưới thời HLV tạm quyền Solskjaer và quan trọng hơn cả là giấc mơ chen chân vào Top 4 có nguy cơ đổ vỡ. Man United đã bị đội xếp ngay trên ở vị trí thứ 5 là Arsenal bỏ lại với cách biệt lên đến 2 điểm khi "Pháo thủ" vượt qua Cardiff City với tỉ số 2-1 ở trận đấu cùng giờ.





Man City thua sấp mặt trước Newcastle:

Man United may mắn tránh được trận thua muối mặt nhưng "gã hàng xóm" Man City lại không làm được điều tương tự trong chuyến làm khách tại St.James’Park của Newcastle. HLV Pep Guardiola có lý do để giận dữ bởi Man City mới là đội có bàn mở tỉ số ngay ở giây thứ 24 của trận đấu do công của Sergio Aguero.





Sergio Aguero ghi bàn nhanh nhất giải Ngoại hạng mùa này

Quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân khách để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Liverpool, Man City đã có sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn nhưng diễn biến trên sân đã đảo lộn hoàn toàn ở hiệp đấu thứ nhì khi các cầu thủ của Pep bắt đầu lúng túng trước lối chơi áp sát đầy toan tính của Newcastle. Phút 66, Solomon Rondon bất ngờ có bàn gỡ hòa sau pha xâm nhập và chớp thời cơ rất nhanh.





Rondon gỡ hòa 1-1, khởi đầu cuộc lội ngược dòng của Newcastle

Bi kịch ập đến với Man City ở phút 80 khi Fernandinho phạm lỗi, dẫn đến quả phạt đền oan nghiệt cho đội khách. Matt Ritchie không bỏ lỡ cơ hội quý giá trên chấm 11m để giúp Newcastle hoàn tất màn lội ngược dòng, giành chiến thắng 2-1 không tưởng trước đương kim vô địch Man City.





Matt Ritchie quật ngã Man City trên chấm 11m

Có thêm 3 điểm, Newcastle tăng tốc bỏ xa nhóm đội có nguy cơ phải tranh suất trụ hạng trong khi Man City hoàn toàn có thể bị đội đầu bảng Liverpool nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng lên thành 7 điểm.

Đông Linh - Ảnh: Reuters