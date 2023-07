Buổi tiệc tiễn đội tuyển nữ Việt Nam lên đường tham dự World Cup 2023 có sự tham gia Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; ông Mai Đức Chung, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng năm thành viên của đội là Huỳnh Như, Phạm Thị Hải Yến, Trần Thị Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thùy Trang.



Toàn cảnh buổi tiệc tiễn đội tuyển nữ lên đường dự World Cup 2023

Các khách mời của buổi tiệc đã gặp gỡ, giao lưu với các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam và cùng chúc đội may mắn, thành công ở hành trình lịch sử. Tất cả cùng thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn và chứng kiến hai đại sứ Úc và New Zealand trao tặng những món quà đặc biệt cho các thành viên đội tuyển.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và hai Đại sứ

HLV Mai Đức Chung và các thành viên đội tuyển dự tiệc

Đại sứ Úc Andrew Goledzinowski chia sẻ: "Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 sẽ là sự kiện thể thao có nhiều người xem nhiều vào hàng thứ ba trên thế giới và là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy phụ nữ tham gia thể thao. Tôi xin chúc mừng tất cả các bạn đã trở thành một phần của sự kiện thể thao đáng kinh ngạc này. Thủ tướng Úc Albanese và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói trong một cuộc gặp mặt gần đây với đội tuyển, "Các bạn đã là những người chiến thắng, hãy cứ đi và tận hưởng - các bạn đã khiến chúng tôi tự hào rồi".

Hai Đại sứ phát biểu chúc mừng

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đọc đáp từ

HLV Mai Đức Chung phát biểu tại tiệc tiễn đội tuyển

Đại sứ New Zealand, bà Tredene Dobson, bày tỏ sự phấn khích trước sự kiện này: "Chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu, và vui mừng được chào đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tới New Zealand để lần đầu tiên tham dự World Cup bóng đá nữ. Buổi tiệc chia tay này là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi gửi tới tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất cho hành trình lịch sử phía trước. Chúng tôi biết là các cô gái vàng của Việt Nam sẽ khiến cả đất nước Việt Nam tự hào và mong muốn người dân New Zealand được nhìn thấy tinh thần chiến đấu mà họ đã thể hiện trong suốt hành trình để đến được giải đấu này".

Hai Đại sứ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và đội trưởng Huỳnh Như cất bánh

Những lời chúc thân tình trước giờ đội lên đường

Những hình ảnh của tiệc chia tay

Sau buổi tiếp đón, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang New Zealand vào ngày 5-7 để chuẩn bị cho vòng bảng, nơi họ sẽ tranh tài với nhà đương kim vô địch Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan.