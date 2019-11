Không còn là lời đồn đại, cũng chẳng có bất cứ cuộc cạnh tranh nào từ các ứng viên nặng ký như Julian Nagelsmann (RB Leipzig), Carlo Ancelotti (Napoli) hay Eddie Howe (Bournemouth), "người thất nghiệp lừng danh" Jose Mourinho chính thức tiếp nhận công việc mà đồng nghiệp Mauricio Pochettino để lại một cách chóng vánh, như cách Tottenham quyết định chia tay nhà cầm quân 47 tuổi người Argentina.



Người đi, kẻ đến nhanh đến khó tin tại Tottenham

Theo tiết lộ từ tờ The Sun, chủ tịch CLB Daniel Levy gần như đã có cuộc thương thảo xuyên đêm để thuyết phục Mourinho ngồi vào "ghế nóng", tức chỉ vài giờ sau khi tuyên bố thanh lý hợp đồng với Pochettino. Chuyện tưởng khó nhưng hóa ra cũng rất đơn giản bởi vị HLV người Bồ Đào Nha hiện thất nghiệp kể từ sau khi chia tay với Man United hồi tháng 12-2018 và ngọn lửa nghề vẫn chưa thật sự nguội lạnh trong lòng Mourinho.



Mourinho chính thức tái xuất tại sân cỏ Premier League

Luôn được đánh giá là ứng viên nặng ký cho vai trò HLV trưởng ở bất kỳ đội bóng lớn nào có biến động thời gian qua, từ Real Madrid, Man United cho đến Bayern Munich, thế nhưng tính thời điểm cùng với lòng khát khao được quay trở lại làm việc tại sân cỏ Ngoại hạng Anh mới là những yếu tố quan trọng thúc đẩy Mourinho đặt bút ký vào bản hợp đồng làm việc với Tottenham, có giá trị ngay lập tức và kéo dài đến cuối mùa giải 2022-2023.



Mourinho đến đâu cũng có thành tích để đời

Với những phát biểu đậm chất ngoại giao, Mourinho khẳng định rất vinh dự được dẫn dắt một đội bóng có bề dày truyền thống và di sản to lớn như Tottenham, bên cạnh nguồn lực khổng lồ từ lực lượng CĐV vô cùng hùng hậu. Dàn cầu thủ chất lượng và tiềm năng cực lớn từ nguồn cầu thủ trẻ do chính học viện của CLB đào tạo cũng là lý do quan trọng khiến ông nhận lời hợp tác cùng lãnh đạo thượng tầng của Tottenham. Cũng khôn khéo không kém, chủ tịch CLB Daniel Levy ca tụng Mourinho là một HLV giỏi, luôn gặt hái thành công ở những nơi đã đi qua đồng thời đánh giá cao kinh nghiệm cùng với khả năng truyền lửa cho cầu thủ.



Pochettino và êkip huấn luyện cùng rời Tottenham

Công việc đầu tiên sau khi nhậm chức của Mourinho chính là bắt tay ngay vào tập luyện, chuẩn bị cho lượt trận cuối tuần ở giải Ngoại hạng Anh khi Tottenham đến làm khách trên sân của West Ham trong trận derby London vào tối 23-11. Lần sau cùng đội bóng dưới quyền "ông bầu" Daniel Levy giành được một danh hiệu cách đây cũng đã 11 năm và với việc bổ nhiệm thần tốc Jose Mourinho, vị tỉ phú này hy vọng cơn khát thành tích của "Gà trống" sẽ sớm chấm dứt.



Khi làm việc với Chelsea, Mourinho đã giành được 3 cúp Ngoại hạng Anh, 1 FA Cup và 3 danh hiệu Cúp Liên đoàn. Chuyển đến Man United, "người đặc biệt" bổ sung vào bộ sưu tập của mình 1 chiếc cúp Liên đoàn và một danh hiệu vô địch Europa League. Bên ngoài biên giới nước Anh, thành tích của Mourinho còn "khủng" hơn với 2 lần vô địch Champions League cùng với Porto và Inter Milan.

Mùa Đông sẽ rất lạnh với Pochettino

Liệu thành công có đến với Mourinho tại Tottenham khi trong tay ông hiện tại là "mớ hỗn độn" với tinh thần cầu thủ đang xuống rất thấp còn thành tích đáng ghi nhận chỉ là 3 trận thắng sau 14 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh?