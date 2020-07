Hai ngày sau khi lên ngôi vô địch ở nội dung đồng đội nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang tiếp tục đóng vai trò quan trọng vào thành công của bóng bàn TP HCM khi góp mặt ở hai trận chung kết đôi nữ và đôi nam nữ, bảo đảm giữ lại cho đoàn chủ nhà 3/4 bộ HCV đã phát ra trong những ngày tranh tài đầu tiên. Giới chuyên môn dự báo nếu không có bất ngờ, tay vợt 32 tuổi này sẽ lại bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình vài tấm HCV danh giá, khẳng định vai trò không thể thay thế trong một giai đoạn của lịch sử bóng bàn nước nhà.



Những chiến tích hẳn nhiên không hề đến một cách dễ dàng khi bất cứ đối thủ nào cũng đều tung ra đến… 200% sức lực khi chạm trán cùng Mỹ Trang. Đáng xem nhất trong 5 ngày thi đấu vừa qua chính là trận bán kết đôi nữ mà Mỹ Trang đứng cặp cùng đồng đội Thanh Thư so tài cùng hai tay vợt còn rất trẻ Uyên Nhi - Khánh Hạ. Đối mặt cùng đôi ứng viên vô địch, hai cô gái Lâm Đồng suýt làm nên kỳ tích khi dẫn trước đối thủ sau 3 ván bằng lối chơi tấn công hồn nhiên mà không kém phần quyết liệt. Vẫn với thế trận lấn lướt ở ván thứ tư, chỉ tiếc là Uyên Nhi - Khánh Hạ do non kinh nghiệm mắc khá nhiều lỗi, để hai đối thủ đàn chị gỡ hòa 2-2 và thắng ngược sau 5 ván. Giành chiến thắng kịch tính, Mỹ Trang - Thanh Thư sẽ gặp hai đồng đội Tú Uyên - Xuân Mai ở trận chung kết "nội bộ" nội dung đôi nữ. Đây là điều vẫn thường thấy nhiều mùa giải gần đây khi mà bóng bàn TP HCM đang sở hữu một ê-kíp nữ đồng đều về chuyên môn, nhiều người là thành viên của đội tuyển quốc gia.

Mai Hoàng Mỹ Trang (trái) và Lê Đình Duy ở chung kết đôi nam nữ Ảnh: Đông Linh

Nói về sự vượt trội này, nhiều nhà chuyên môn cho rằng bóng bàn nữ TP HCM vẫn đang đi đúng hướng trong việc xác định mục tiêu phát triển, ưu tiên lợi ích của đội tuyển quốc gia so với quyền lợi của địa phương. Đó là lý do để dù nhiều gương mặt trẻ tài năng xuất hiện trong thời gian qua như Dạ Thảo (Hà Nội), Bùi Ngọc Lan (Hải Dương), Trần Mai Ngọc (T&T) hay Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP HCM) nhưng vẫn chưa ai qua nổi đàn chị Mỹ Trang hơn chục mùa "thống trị" bóng bàn quốc gia.

Ở trận chung kết đôi nam nữ chiều 18-7, Mỹ Trang trong cuộc tái hợp với đồng đội Lê Đình Duy đã cống hiến màn trình diễn mãn nhãn khi đối đầu cùng hai tay vợt Hà Nội là Nguyễn Thị Nga - Lê Đình Đức. Dẫn 11-5 ở ván thứ nhất, 2 tay vợt chủ nhà bất ngờ để thua lại liên tiếp 2 ván với điểm số khá cách biệt 4-11 và 6-11. Cuộc lội ngược dòng bắt đầu từ đây khi Mỹ Trang đóng vai trò điều tiết thế trận, hóa giải mọi đường bóng tấn công của đối thủ để Đình Duy đáp trả. Thắng lại ván thứ tư 11-3 để cân bằng tỉ số, Mỹ Trang - Đình Duy tiếp tục gây sốc. Bị dẫn 1-4, họ bình tĩnh ghi liền 9 điểm để dẫn ngược 10-4. Đôi Hà Nội kiên trì gỡ được 4 điểm nhưng cũng đành thúc thủ ở điểm số 8-11 và thua chung cuộc 2-3.

Giải sẽ kết thúc vào tối 19-7 với trận chung kết hai nội dung hấp dẫn nhất là đơn nam và đơn nữ.