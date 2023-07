Hoàng Anh Gia Lai (HALG) đang được 14 điểm, tạm xếp thứ 9 sau 12 vòng đấu của V-League 2023. Trong khi đó, CLB TopenLand Bình Định đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 16 điểm và cần thêm ít nhất 1 điểm ở vòng đấu thứ 13 để chắc suất trong tốp 8 đội tranh vô địch ở giai đoạn 2 V-League 2023. Vì vậy, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà cùng quyết tâm không thua khi tiếp đón HAGL.



Nếu Tuấn Anh không kịp bình phục chấn thương xương hàm, HAGL sẽ mất trụ cột cho cuộc đối đầu trên sân Quy Nhơn chiều tối 2-7 .(Ảnh: QUỐC AN)

Mùa này, phong độ của đội bóng phố núi sa sút khi chỉ giành được 2 trận thắng sau 12 vòng. Đội bóng của bầu Đức dường như không thể hiện khát khao đua tranh danh hiệu vô địch V-League sau khi chia tay hàng loạt trụ cột và chưa mang về cầu thủ chất lượng cao để gia cố đội hình. HLV Kiatisuk cũng ít nhiều thừa nhận mục tiêu của HAGL là trụ hạng thành công và tạo cơ hội thi đấu cho lớp cầu thủ trẻ. "Đội hình của HAGL hiện có khoảng 12-14 cầu thủ mới và bầu Đức muốn giới thiệu thêm nhiều cầu thủ trẻ lên chơi ở đội 1" - chiến lược gia người Thái Lan cho biết.

Trước đó, HLV Kiatisuk cũng thổ lộ rằng nếu HAGL giữ lại các cầu thủ trụ cột của khóa 1 thì cầu thủ trẻ sẽ không có cơ hội để thể hiện năng lực. Lãnh đạo đội bóng phố núi mong muốn xây dựng, đào tạo một thế hệ cầu thủ tài năng mới để tiếp tục cống hiến cho các cấp đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, CLB buộc phải hướng mục tiêu xây dựng lớp cầu thủ kế thừa thay vì đua tranh ở tốp đầu V-League 2023.

Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng việc sử dụng cầu thủ trẻ để thi đấu cho thấy CLB HAGL cũng đang trong tình cảnh eo hẹp kinh phí hoạt động. "Trong thời điểm kinh tế còn khó khăn, không nhiều ông bầu chịu mở hầu bao để sắm sửa, chăm lo cho đội bóng khi chuyện kiếm tài trợ cũng không dễ, còn nguồn thu từ khán giả và bản quyền truyền hình ở Việt Nam vẫn hạn chế. Vì thế, HAGL mạnh dạn chia tay lứa cầu thủ khóa 1 và chưa mua sắm được ngoại binh tốt ở mùa này" - ông Xương nói.

Với lực lượng trẻ hóa, non kinh nghiệm thi đấu, đội chủ sân Pleiku tụt lại so với các ứng viên như đương kim vô địch Hà Nội, Công an Hà Nội hay Đông Á Thanh Hóa, Viettel. Ông Đoàn Minh Xương nhận định: Hoàng Anh Gia Lai buộc phải thắng TopenLand Bình Định ở vòng 13 mới có thể hoàn thành mục tiêu sớm trụ hạng và hướng đến tham vọng chen chân vào nhóm đầu bảng. Lực lượng của đội bóng đất võ cũng ngang ngửa HAGL nên cơ hội giành chiến thắng chia đều cho 2 đội. Tuy nhiên, nếu không thể vào tốp 8 sau giai đoạn 1 thì HAGL vẫn có nhiều lợi thế trong cuộc đua trụ hạng vì đang có khoảng cách điểm lớn so với nhóm cuối bảng.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cũng đánh giá cao năng lực của HLV Kiatisuk và cho rằng CLB HAGL sa sút phần lớn là do khả năng dứt điểm kém hiệu quả. Ở vòng 12, đoàn quân của HLV Kiatisuk được thi đấu trên sân nhà và chơi lấn lướt CLB TP HCM song phải nhận kết quả hòa không bàn thắng bởi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội "ngon ăn".

Tuy nhiên, nhiều CĐV của HAGL và người hâm mộ trung lập đều nhìn nhận trong 2 mùa gần đây, ngay cả khi còn các trụ cột như Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy, đội bóng của bầu Đức vẫn phải vất vả trụ hạng. Vì thế, đội phải thắng vào chiều tối mai trên sân Quy Nhơn mới sớm thoát cảnh "ăn đong" vào cuối mùa cũng như thể hiện chút tham vọng đua tranh cùng các đội bóng mạnh.

Với chấn thương nứt xương hàm ở vòng 12, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu với TopenLand Bình Định. Tuấn Anh hiện là trụ cột của HAGL ở mùa này khi thi đấu 11/12 trận, trong đó có 10 trận chơi trọn vẹn 90 phút.