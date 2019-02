Treo thưởng "nóng" 500 triệu đồng cho CLB Than Quảng Ninh nếu thắng Hà Nội

16/02/2019 13:54

Sáng 16-2, tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, CLB bóng đá Than Quảng Ninh đã làm lễ xuất quân mùa giải 2019 và ra mắt nhà tài trợ mới.



Ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh cho hay ở mùa giải trước, Than Quảng Ninh cán đích V-League ở vị trí thứ 5. Mùa này, CLB tiếp tục duy từ sự ổn định trong ở đội ngũ nhân sự, tích cực tăng cường cơ hội cho các câu thủ trẻ, giữ chân các trụ cột. Trong khi đó, tập đoàn Asanzo sau một mùa giải đầu tư vào CLB bóng đá Hải Phòng tương đối thành công đã bén duyên với đội chủ sân Cẩm Phả.

"Trong mùa giải này, Tập đoàn điện tử Asanzo đã ký kết hợp đồng tài trợ trị giá 20 tỉ đồng cho CLB bóng đá Than Quảng Ninh. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ về tài chính và tinh thần từ Asanzo, toàn đội tự tin bước vào mùa giải mới với mục tiêu nằm trong 3 đội đứng đầu V-League 2019 và vào chung kết Cup Quốc Gia" - ông Hùng cho biết.

CLB Than Quảng Ninh đặt những mục tiêu cao với gói tài trợ 20 tỉ đồng mới ký với Asanzo

Các tân binh của CLB Than Quảng Ninh trong mùa giải 2019

Theo ông Phan Thanh Hùng, HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh, các CLB ở Việt Nam năm nay đã có những sự chuẩn bị rất kỹ cho mùa giải mới. Trong đó, CLB Hà Nội có sự đầu tư mạnh và có một khoảng cách so với những đội còn lại, tuy nhiên trong bóng đá không nói được điều gì và các CLB khác cũng không thua kém bao nhiêu.

Ông Phạm Văn Tam, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Asanzo cho biết: "Sau hơn 20 năm vào miền Nam lập nghiệp và thành công với Asanzo, tôi vẫn đau đáu khi chưa đóng góp gì nhiều cho sự phát triển của quê hương. Cũng vì vậy mà khi có cơ hội đồng hành với CLB Than Quảng Ninh, tôi đã ngay lập tức đồng ý. Tôi xem đây như việc bắt đầu hành trình trở về vơi quê hương, tôi hy vọng sự hợp tác này sẽ nâng cao thành tích của CLB trong mùa giải mới, mở ra tương lai phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn cho bóng đá đất mỏ và mang lại niềm vui cho ngươi hâm mộ".

"Bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến, ở mùa giải mới này nhiều CLB rất mạnh. Ở trận đấu đầu tiên của mùa giải V-Leagua, Than Quảng Ninh sẽ gặp Hà Nội, nếu Than Quảng Ninh thắng được Hà Nội thì tôi sẽ tặng đội 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong mùa giải mới này, mỗi bàn thắng của CLB Than Quảng Ninh tôi sẽ dành tặng 10 triệu đồng để giúp đỡ người nghèo" - Chủ tịch Asanzo khẳng định.

Ở mùa giải năm nay, Than Quảng Ninh vẫn sở hữu khá nhiều cái tên chất lượng trong đội hình như Nghiêm Xuân Tú - vua kiến tạo V-League 2018 với 17 pha dọn cỗ, tiền vệ Lê Sỹ Minh - vua sút phạt của VLeague cùng các cựu tuyển thủ Quốc gia như tiền vệ Mạc Hồng Quân, trung vệ Duong Thanh Hảo, Trung vệ Tiến Duy và thủ môn Huỳnh Tuấn Linh… Không chỉ chơi tốt ở VLeague, đội bóng đất mỏ còn đạt nhiều thành tích tại các giải trẻ. Họ sở hữu hệ thống đào tạo trẻ khoa học, bài bản vơi đầy đủ các lứa U11, U13,.. Trong quá khử, các đội trẻ của Than Quảng Ninh đã từng vô địch hai giải U15 và U17 Quốc gia.

Huy Thanh