Clip trọng tài Toki bị hành hung

Satyam Toki là vị trọng tài bị đấm tàn nhẫn vào mặt, đã chia sẻ với trang Sportsmail rằng ông bị hành hung sau khi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu kẻ thủ ác trong một trận giao hữu hôm 9-8 (giờ địa phương) tại Anh.

"Vua áo đen" 28 tuổi gốc Ấn Độ này đã may mắn không bị mù mắt hoặc tổn thương não sau khi bị tấn công nhưng đã bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, sợ hãi không dám tiếp tục cầm còi. Vụ việc gây sốc cộng đồng mạng, được quay lại và chia sẻ rầm rộ khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra.

Toki với vết rách trên mắt

Toki cho biết đã gửi đơn buộc tội cầu thủ này và quyết định đó được Hiệp hội Trọng tài Vương quốc Anh ủng hộ. Một thành viên trong Hiệp hội nhấn mạnh rằng trọng tài sẽ được tôn trọng và được bảo vệ nếu những hành động bạo lực hướng về các vị "vua áo đen" được trừng trị mạnh tay.

Khi các giải bóng đá nghiệp dư được trở lại sau thời gian tạm hoãn vì Covid-19, trọng tài Toki được phân công làm nhiệm vụ trong trận giao hữu giữa NW London FC và Sporting Club de Mundial diễn ra tại quận Acton, phía Tây London. Nhưng trận đấu buộc phải hủy sau 42 phút thi đấu bởi Toki bị một cầu thủ của Sporting Club de Mundial đấm liên tiếp đến chảy máu mắt. Tình huống diễn ra sau khi ông rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ này.

"Anh ấy mất bình tĩnh và tấn công tôi, đấm tôi ba phát vào mặt. Sau đó, anh ấy còn cố gắng tấn công tôi thêm một lần nữa nhưng đã bị một số cầu thủ khác can ngăn", trọng tài gốc Ấn Độ tường thuật lại và cho biết bị mất khá nhiều máu vì vết rách trên mắt trái do chiếc vòng tay bằng kim loại của hung thủ gây ra. Toki nhanh chóng được cấp cứu và các bác sĩ nhận định rằng ông may mắn khi không bị mù, không bị tổn thương não sau khi lãnh trọn các cú đấm hiểm hóc vào đầu.

Toki sốc nặng, thực sự sợ hãi và không dám cầm còi thêm lần nào nữa

Toki có vợ và một con gái mới chỉ 1 tháng tuổi. Công việc chính của ông là nhân viên ngành đường sắt nhưng vì đam mê bóng đá nên Toki đã làm trọng tài được 6 năm. Sau vụ bị hành hung vừa qua, Toki sốc nặng, thực sự sợ hãi và không dám cầm còi thêm lần nào nữa. "Thật khó tin chuyện này có thể xảy ra trong bóng đá, đặc biệt là trong một trận giao hữu. Tôi được trả 40 bảng Anh cho mỗi trận đấu nhưng tôi sẽ không dại dột vì số tiền đó để bị chấn thương nặng hoặc bị tàn tật trong phần đời còn lại nếu chẳng may cầm còi và gặp phải tình cảnh tương tự", Toki nói thêm.

Cảnh sát cho biết kẻ thủ ác là một giáo viên và chắc chắn sẽ mất việc làm vì hành vi phạm pháp của mình. Người phát ngôn của CLB Sporting Club de Mundial nói: "Chúng tôi lên án mạnh hành động bạo lực của một trong những cầu thủ Sporting Club de Mundial đối với trọng tài. Cầu thủ phạm luật phải bị sa thải khỏi đội bóng!".

Đây không phải lần đầu trọng tài ở Anh bị cầu thủ hành hung ngay trên sân. Số liệu thống kê gần đây cho biết có 61 vụ các trọng tài bị hành hung ở các giải nghiệp dư trong mùa 2017-2018. Đó chỉ là những trường hợp được báo cáo lại vì trong một nghiên cứu mới nhất của Đại học Portsmouth, có đến 18,9% trong số 2.056 trọng tài ở Anh cho biết họ đã từng bị hành hung trong các trận đấu.

Năm 2017, FA đã đưa ra lệnh cấm hoạt động đến 5 năm đối với bất kỳ ai hành hung trọng tài. Bản án nặng hơn có thể kéo dài đến 10 năm nếu cố tình gây thương tích nghiêm trọng cho trọng tài. "Vụ việc hôm 9-8 vừa qua thật đáng hổ thẹn. Bóng đá đã phải chờ đợi rất lâu mới có thể tái diễn sau đợt dịch bệnh kéo dài nhưng lại chứng kiến cảnh tượng gây sốc khi một cầu thủ tấn công trọng tài. FA sẽ làm mọi cách để ngăn chặn hiện trạng này và cũng đã đến lúc chính phủ cần mạnh tay đối với những kẻ phạm luật", một quan chức của FA lên tiếng thêm.