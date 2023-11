HÀ NỘI FC và WUHAN THREE TOWNS - Clip: FPT Play

Hà Nội FC gần như hết cơ hội tiến sâu khi nhận 3 trận thua ở vòng bảng AFC Champions League 2023-2024. Tiếp đón Wuhan Three Towns FC ở lượt trận thứ 4 trên sân nhà Mỹ Đình, đội bóng thủ đô quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên ở đấu trường đẳng cấp nhất châu lục.

Hà Nội FC (áo trắng) chơi không thua kém Wuhan Three Towns FC

Ở trận lượt đi, thầy trò ông Lê Đức Tuấn kém may mắn khi sớm phải chơi thiếu người và nhận thất bại chung cuộc trước Wuhan. Trong lần tái đấu hôm 8-11, Hà Nội FC tự tin sẽ có điểm khi tiếp đón đương kim vô địch của Trung Quốc. So với Urawa Reds và Pohang, đẳng cấp lẫn chất lượng đội hình của Wuhan Three Towns FC bị đánh giá thấp hơn.

Bắt nhịp nhanh và sẵn sàng chơi đôi công với Wuhan Three Towns FC, đội chủ nhà đã tạo ra thế trận ngang ngửa với đối thủ sừng sỏ. Tuy nhiên, khác biệt lớn về chất lượng ngoại binh đã giúp đội khách có lợi thế, mở tỉ số ngay phút thứ 10.

He Chao mở tỉ số trận đấu

...nhưng không xuất sắc bằng cú đúp bàn thắng của Tuấn Hải

Sau giờ nghỉ giải lao giữa trận, Hà Nội FC có những thay đổi về mặt nhân sự, chủ động dâng cao đội hình tấn công và thi đấu bùng nổ hơn. Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, Phạm Tuấn Hải đã tạo hai "siêu phẩm" bàn thắng ở phút 71 và 90, giúp CLB Hà Nội ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục.

Ngoài ra, một phần nguyên nhân giúp đoàn quân HLV Lê Đức Tuấn phục hận thành công là nhờ được chơi hơn người từ phút 74, khi tiền vệ Wei Shihao nhận thẻ đỏ trực tiếp vì sử dụng "tiểu xảo" đánh nguội cầu thủ Xuân Mạnh.

Thắng Wuhan, Hà Nội FC có những điểm số đầu tiên ở AFC Champions League 2023-2024

Kết quả thắng Wuhan Three Towns FC giúp Hà Nội FC có 3 điểm đầu tiên, tiếp tục đứng cuối bảng J nhưng chỉ còn kém hai đội xếp trên vỏn vẹn 1 điểm. Ở hai lượt đấu còn lại của vòng bảng AFC Champions League 2023-2024, CLB Hà Nội lần lượt hành quân đến Hàn Quốc chạm trán chủ nhà Pohang vào ngày 29-11, sau đó tiếp đón Urawa Reds (Nhật Bản) trên sân Mỹ Đình (ngày 6-12).



Kết thúc lượt trận thứ 4 AFC Champions League 2023-2024, Tuấn Hải sẽ cùng Văn Tùng và các đàn anh Văn Quyết, Hùng Dũng, Xuân Mạnh hội quân đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, chạm trán chủ nhà Philippines vào ngày 16-11.

Đáng chú ý, Tuấn Hải đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới Wuhan Three Towns FC ở cả hai lượt trận. Trong khi đó, Xuân Mạnh có đường kiến tạo đẹp mắt giúp Tuấn Hải ghi bàn gỡ hòa, còn Văn Quyết, Hùng Dũng thay phiên nhau hoàn thành nhiệm vụ điều hành khu trung tuyến của Hà Nội FC trước đội bóng của Trung Quốc.