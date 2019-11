Đấu pháp và chiến thuật thi đấu của tuyển nữ Việt Nam trước trận ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 30 hôm 26-11 khiến "đại kình địch" Thái Lan bất ngờ. Thay vì phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công chớp nhoáng như đã từng làm trước tuyển nữ Thái Lan, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã đẩy cao đội hình chơi pressing toàn sân và kiểm soát khu vực trung tuyến ngay sau tiếng còi khai trận. Những pha ban bật trung lộ và chọc khe ở hai hành lang cánh được tuyển thủ nữ Việt Nam thực hiện nhuần nhuyễn.



Khoảng thời gian tập huấn ở Nhật Bản của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã phát huy tác dụng, các tuyển thủ nữ đã dễ dàng bắt nhịp trận đấu trước các đối thủ to cao của Thái Lan. Những mảng miếng tấn công được các nhà đương kim vô địch SEA Games phô diễn sắc nét và bài bản hơn so với các đồng nghiệp nữ xứ chùa vàng. Đó là lý do giúp tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng dẫn trước, sau tình huống phối hợp và tạt bóng bên cánh phải khung thành đối phương, Dương Thị Vân chớp thời cơ với cú đánh đầu đập đất tung lưới người Thái ở phút bù giờ hiệp 1. Nên nhớ rằng trước khi ghi bàn, tuyển Việt Nam bị Thái ép sân liên tục với 3 lần bóng chạm xà ngang, cột dọc khung thành của thủ môn Kim Thanh.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu xuất sắc nhưng bị cầm hòa đáng tiếc trước Thái Lan Ảnh: Đức Anh

Có lợi thế dẫn bàn nhưng tuyển nữ Việt Nam đã chủ động lui về phòng thủ và nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương trong suốt hiệp 2. Đó cũng là lúc Thái Lan tăng cường chân sút và dồn dập tấn công khiến các cô gái Việt Nam vất vả chống đỡ. Có lẽ do chủ quan, HLV Mai Đức Chung không sớm chủ động thay người đã đánh mất 2 điểm đáng tiếc trước người Thái ở những phút cuối trận, khi học trò của ông tỏ ra hụt hơi vì liên tục phòng thủ.

Đội hình tuyển Thái Lan kỳ này không mạnh nhưng thể hình là lợi thế lớn. Bàn gỡ hòa 1-1 bằng không chiến ở những phút cuối trận của Thái Lan đã được dự báo trước nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn không hóa giải nổi. Điều đó cho thấy không chiến cũng là sở đoản mà tuyển nữ Việt Nam cần cảnh giác.

Bị cầm hòa đáng tiếc, Việt Nam cùng Thái Lan đều có 1 điểm ở trận ra quân bảng B. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán tuyển nữ Indonesia lúc 15 giờ ngày 29-11 ở lượt đấu thứ 2 bảng B để tiếp tục hành trình bảo vệ chiếc huy chương vàng SEA Games.