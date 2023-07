Sau 2 chặng bay nối chuyến Hà Nội - Singapore - New Zealand, lúc 9 giờ 15 phút ngày 6-7 (giờ địa phương), đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Auckland trong sự chào đón nồng nhiệt của ban tổ chức quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2023. Báo chí địa phương ghi nhận đội tuyển Việt Nam chính là đội bóng đầu tiên có mặt ở New Zealand để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá nữ hấp dẫn nhất hành tinh.



"Các nữ cầu thủ của Việt Nam xuất hiện sớm nhất tại World Cup 2023, tất cả trông xinh đẹp và cá tính trong trang phục vest xám và áo sơ-mi trắng. Cả đội có đôi chút mỏi mệt sau chuyến bay dài nhưng vẫn mỉm cười với đám đông chào đón. Các tuyển thủ nữ Việt Nam thể hiện sự thân thiện khi đập tay với chú linh vật Tazuni đang chờ họ. Sau đó, cả đội nhanh chóng di chuyển qua ga nội địa để tiếp tục bay đến Napier" - truyền thông New Zealand đưa tin.

Cầu thủ Thùy Trang tại sân bay quốc tế Auckland. (Ảnh: STUFF)

Để chào đón tuyển Việt Nam cùng các đội bóng đến tham dự World Cup 2023, phòng chờ của sân bay quốc tế Auckland được thiết kế như một sân bóng đá thu nhỏ, ghế dành cho khách chờ giống hệt các dãy ghế khán đài và lối ra của hành khách cũng tương tự đường hầm của sân thi đấu. Toàn bộ khu vực phòng chờ được trang trí bằng các panô, áp phích đầy sắc màu về World Cup 2023.

Thêm một chặng bay ngắn, tuyển Việt Nam đã có mặt vào buổi trưa tại thành phố Napier, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu của đội và đội tuyển nữ chủ nhà New Zealand vào ngày 10-7. Đội lưu trú tại khách sạn Swiss-Belboutique, cách sân McLean Park chỉ 5 phút di chuyển bằng xe buýt. Ở thời điểm này, thành phố Napier tràn đầy nắng nhưng nhiệt độ chỉ khoảng 14 độ C, về đêm giảm còn 8 độ C.

Việc thay đổi điểm tập luyện dưới thời tiết nắng nóng tại Hà Nội sang nơi từ lạnh đến rất lạnh tại New Zealand liệu có ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam? Câu hỏi được đông đảo người hâm mộ nóng lòng tìm kiếm đáp án, dù vậy, lại không quá khó để lý giải. Cả đội đều được trang bị áo khoác dày để giữ ấm và không ít thành viên của đội vẫn cẩn thận mang theo quần áo ấm, vớ...

Còn nhớ trước SEA Games 32, toàn đội đã tập huấn tại Nhật Bản trong điều kiện thời tiết mát mẻ nhưng khi sang Campuchia, nắng nóng và nhiệt độ cao vẫn không thể ngăn tuyển Việt Nam thi đấu thành công, bảo vệ được ngôi vô địch. Gần đây nhất, tuyển Việt Nam có chuyến tập huấn 3 tuần tại Đức và Ba Lan, thời tiết khá lý tưởng rồi quay về nước tiếp tục tập luyện dưới nhiệt độ nắng nóng, oi ả trước khi bay sang miền lạnh lẽo New Zealand.

Việc di chuyển giữa những nơi có điều kiện khí hậu khác nhau, phải chăng là một hình thức rèn luyện dành cho các tuyển thủ nữ, giúp họ tăng sức chịu đựng và khả năng thích nghi? Việc có mặt tại New Zealand sớm nửa tháng trước trận đấu mở màn tại World Cup, xen kẽ là 2 trận giao hữu với New Zealand và Tây Ban Nha, liệu có phải là "bài" của Ban Huấn luyện với quyết tâm giúp đội bóng giành được kết quả tốt nhất có thể ở giải đấu mang tính lịch sử đối với tuyển nữ nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung?

Không đặt nặng yếu tố thành tích tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn đáng xem nhất tại đấu trường lớn thế giới trong những ngày tháng 7 lịch sử sắp tới.