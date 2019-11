Sau trận thắng UAE 1-0 vào tối 14-11, các tuyển thủ cùng HLV trưởng Park Hang-seo chỉ nán lại giữa sân để chào khán giả rồi nhanh chóng ra về nghỉ ngơi. Thầy Park và các học trò ý thức rõ đây chưa phải là thời điểm ăn mừng lớn, nhất là 3 ngày nữa, họ sẽ phải tiếp đón đối thủ khó chịu Thái Lan trên sân Mỹ Đình.



Chiến thắng trước UAE, trong khi Thái Lan thua Malaysia đã giúp tuyển Việt Nam vươn lên đầu bảng G. Chuỗi 4 trận bất bại đã giúp tuyển Việt Nam tạo được khoảng cách 3 điểm so với đội thứ 2 là Thái Lan, 4 điểm so với 2 đội tiếp theo là UAE và Malaysia. Tuy nhiên, đây chưa thể xem là khoảng cách an toàn khi 4 trận ở lượt về, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 2 chuyến làm khách dự báo khó khăn gặp UAE và Malaysia trong năm 2020.

Đối chiếu với vòng loại thứ 2 của World Cup 2018 diễn ra cách đây 3 năm, có thể thấy để ghi tên vào nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á đua tranh vé dự World Cup 2022, tuyển Việt Nam cần tích lũy thêm từ 7-10 điểm ở lượt về mới chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng G. Với sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, cùng sự chuẩn bị nghiêm túc của các cầu thủ, người hâm mộ Việt Nam có quyền mơ mộng. Nhất là sau màn trình diễn hòa 0-0 với Thái Lan ngay trên sân Thammasat, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhìn ra được ưu nhược điểm của đối thủ này để có những phương án khắc chế đội bóng của HLV Akira Nishino.

Vượt qua UAE, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G khu vực châu ÁẢnh: Hải Anh

Với cách biệt 3 điểm hiện tại, cặp đấu Việt Nam - Thái Lan sẽ là trận cầu 6 điểm mà thầy trò HLV Park Hang-seo không thể chủ quan. Việc Malaysia vừa lội ngược dòng đánh bại Thái Lan, cho thấy họ không dễ dàng bị gạt khỏi cuộc đua. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe vẫn sẽ là một thách thức rất lớn cho Việt Nam nếu thầy trò HLV Park Hang-seo không duy trì được vị trí đầu bảng sau trận đấu với Thái Lan vào ngày 19-11.

Với việc chỉ có 8 đội đứng đầu bảng mới giành vé trực tiếp để đi tiếp, trong khi 4 vé còn lại được vớt thông qua phép so sánh giữa 4 đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất, HLV Park Hang-seo có những tính toán để bảo đảm tuyển Việt Nam có lợi nhất. Sau 4 trận, tuyển Việt Nam đang có hàng thủ tốt thứ hai ở vòng loại khu vực châu Á khi chỉ mới để lọt lưới đúng 1 bàn, ngang bằng số lần thủng lưới của các đội đứng đầu bảng khác là Úc, Qatar. Tuy vậy, các học trò HLV Park Hang-seo cũng là đội đầu bảng có hàng công kém nhất lúc này khi mới có được 5 bàn thắng. Dù vậy, cũng nên biết rằng bảng G không có đối thủ lót đường, trình độ ngang nhau nên không dễ có những cơn mưa bàn thắng.

Nhìn một cách tổng thể, Việt Nam đã đi qua một nửa chặng đường hơn cả mong đợi. Con đường phía trước vẫn còn dài nhưng đầy ánh sáng...