Sáng 26-3, sau hành trình dài hơn 14 giờ, đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở Tokyo - Nhật Bản và hội quân với thủ môn Đặng Văn Lâm ngay tại khách sạn Metropolitan Tokyo. Tuy nhiên, điều khiến HLV Park Hang-seo rất lo lắng là trợ lý Lê Huy Khoa đã mắc Covid-19, phải sang khách sạn khác cách ly.



Thủ môn Đặng Văn Lâm (áo đen) vui mừng khi tái ngộ các đồng đội ở tuyển Việt Nam sau 6 tháng .Ảnh: VFF

Những trường hợp tiếp xúc gần với ông Lê Huy Khoa trên chuyến bay tạm thời cũng được yêu cầu hạn chế tiếp xúc gần các thành viên còn lại cho đến lần xét nghiệm RT-PCR kế tiếp. Phòng ăn của đội tuyển cũng được chia cắt không gian bởi các vách ngăn nhằm hạn chế sự lây lan. Điều này không chỉ khiến sinh hoạt của toàn đội gặp nhiều bất tiện mà còn ảnh hưởng khá lớn đến khâu chuyên môn. Không những vậy, các trường hợp F1 vẫn chưa được tham dự cuộc họp chung của đội tuyển. Việc thiếu vắng trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa cũng ảnh hưởng lớn đến chuyện truyền đạt thông tin từ HLV trưởng Park Hang-seo tới các cầu thủ.

Trở lại với trường hợp thủ môn Đặng Văn Lâm, lần hội quân ngay tại Nhật Bản có ý nghĩa rất lớn đối với người gác đền số 1 đội tuyển Việt Nam này. Thủ môn người Nga gốc Việt đã di chuyển từ Osaka đến Tokyo từ ngày 25-3 và háo hức đợi đội tuyển đến khách sạn Metropolitan Tokyo.

Sau khi gặp lại các đồng đội cũ, Văn Lâm rất vui mừng. Đã 6 tháng kể từ lúc gặp chấn thương, thủ môn này mới hội ngộ với Công Phượng, Quang Hải...

Sau khi đánh bại Úc với tỉ số 2-0 để chính thức giành vé dự World Cup 2022, đội tuyển Nhật Bản đã chịu phải tổn thất về lực lượng trước cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam. Theo thông tin từ truyền thông xứ mặt trời mọc, bộ đôi cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu là Itakura và Endo sẽ rời đội bóng để trở về Đức kiểm tra chấn thương. Cả 2 cầu thủ này đã chơi đủ 90 phút vào ngày 24-3. Itakura và Endo đều đang chơi bóng ở Bundesliga. Itakura đang khoác áo CLB Schalke 04, trong khi Endo là thành viên của Stuttgart. Họ đều là những trụ cột quan trọng trong hành trình giúp Nhật Bản sớm góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Trước đó, Nhật Bản cũng không có sự phục vụ của 4 trụ cột gồm Hiroki Sakai, Yuya Osako, Daizen Maeda và Fuhurasi do chấn thương. Như vậy, HLV Moryasu đã mất đến 6 cầu thủ quan trọng trước lượt trận cuối gặp tuyển Việt Nam. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng so về cán cân lực lượng và đẳng cấp, Nhật Bản vẫn được đánh giá vượt trội so với tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận cuối cùng (trận thứ 10) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với Nhật Bản. Trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ 35 phút theo giờ Việt Nam tại Nhật Bản vào ngày 29-3.