Đại diện các đội tuyển tham dự lễ bốc thăm chia bảng đấu hôm 9-8

Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam (hạng 69 thế giới) được xếp hạng hạt giống số 1 tại bảng A, thi đấu với các đấu thủ: Syria (hạng 80), Jordan (hạng 93) và Malaysia (hạng 95). Ở bảng B, các đội Pacific Oceania (hạng 74), Ả Rập Saudi (hạng 86), Iran (hạng 87) và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (hạng 96) sẽ cùng tranh tài.



Đánh giá về bảng đấu của đội tuyển Việt Nam, đội trưởng Trần Quốc Phong nhận xét: "Ban đầu, chúng tôi rất lo ngại đội tuyển Syria vì họ có nhiều tuyển thủ rất mạnh. Tuy nhiên khi danh sách cuối cùng được công bố, các cái tên này đều không tham dự, qua đó cơ hội giành 1 trong 3 suất đi tiếp vào vòng đấu play-off của chúng ta rất cao". Trong khi đó, đại diện đội tuyển Pacific Oceania đánh giá rất cao tuyển Việt Nam cùng tay vợt Lý Hoàng Nam và kỳ vọng sẽ có cơ hội đối đầu đội chủ nhà ở vòng play off.



Đội trưởng Trần Quốc Phong

Thành phần chủ lực của tuyển quần vợt Việt Nam vẫn là những tay vợt giàu kinh nghiệm: Lý Hoàng Nam, Lê Quốc Khánh, Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Trần Quốc Phong và chuyên gia Ivan Miranda.



Sau hai giải đấu nhà nghề tại Malaysia, thể lực của tay vợt chủ lực tuyển Việt Nam Lý Hoàng Nam vẫn chưa hồi phục. Nhưng các đồng đội như Nguyễn Văn Phương, Trịnh Linh Giang hay Phạm Minh Tuấn đều đang có phong độ ổn định, hoàn toàn có thể thay thế Hoàng Nam thi đấu nếu như tay vợt số 1 Việt Nam không thể ra sân ở một số trận đấu tại giải.

Giải quần vợt Đồng đội Quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2022 diễn ra từ ngày 10 đến 13-8 tại CLB Quần vợt Hải Đăng (TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) theo thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm.

Tuyển quần vợt Việt Nam

Từ ngày 13-8, các đội xuất sắc nhất vòng đấu bảng sẽ đấu play off theo thể thức: Đội nhất bảng A sẽ chạm trán đội nhất bảng B, đội nhì bảng A sẽ thi đấu với đội nhì bảng B để tìm ra 3 đội có thành tích tốt nhất được thăng hạng, lên thi đấu vòng play off nhóm II thế giới vào năm 2023.

Đội hạng ba bảng A sẽ gặp hạng tư bảng B và đội hạng tư bảng A đấu với hạng ba bảng B để tranh các suất trụ hạng. Hai đội thắng ở các cặp đấu này được trụ hạng nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2023, trong khi 2 đội thua phải xuống hạng vào năm sau.

Lúc 10 giờ ngày 10-8, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tuyển Jordan. Các trận đấu trên sân trung tâm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ON Sports và ứng dụng VTVcab ON/ ON Sports, Youtube VTF Media.