Trong ngày thi đấu hôm qua, U21 Viettel dù sớm vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 nhưng bất ngờ thi đấu chùn xuống và để U21 PVF-CAND gỡ hoà. Điều này khiến cho U21 Viettel gặp khó trong cuộc đua giành vé dự vòng tứ kết với vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất phải chờ đợi các kết quả trong hôm nay.



Vào chiều hôm nay (23-9), U21 Khánh Hòa đánh bại U21 TP HCM với tỉ số 2-0 ở bảng B. Trận đấu còn lại của bảng đấu này, U21 Hà Nội hòa 1-1 U21 Đà Nẵng. Do đó, U21 Hà Nội duy trì ngôi nhất bảng với 7 điểm, đứng sau lần lượt là U21 Đà Nẵng (5 điểm) và U21 Khánh Hòa (3 điểm).

U21 Khánh Hòa (vàng) bất ngờ thi đấu vượt bật và giành chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng U21 quốc gia 2023 (Ảnh: BTC)

Cũng trong chiều nay, bảng C tại Nghệ An đã chứng kiến chiến thắng hủy diệt của U21 SLNA với 5 bàn thắng vào lưới U21 Đắk Lắk. Cặp đấu còn lại, U21 Kon Tum sớm giành quyền vào tứ kết với ngôi đầu bảng bất ngờ bị U21 Long An cầm hòa 1-1.

Dù vậy, U21 Kon Tum vẫn đứng đầu bảng với 7 điểm. U21 SLNA và U21 Long An lần lượt đứng nhì và ba tại bảng C.

U21 Long An (trắng) xuất sắc cầm hòa Kon Tum ở lượt cuối bảng C Giải U21 quốc gia (Ảnh: BTC)

Theo kết quả của các cặp đấu hôm nay, U21 Khánh Hòa thắng U21 TP HCM nhưng vẫn ngậm ngùi ra về sau vòng bảng. Bởi đội bóng phố biển là đội hạng 3 có thành kém nhất với chỉ 3 điểm. Trong khi đó, U21 Viettel và U21 Long An có 4 điểm để giành hai tấm vé vớt tới tứ kết.

Cùng hai đội bóng trên, U21 Hà Nội, U21 Kom Tum, U21 SLNA, U21 Đà Nẵng, U21 PVF-CAND (nhất bảng A), U21 Thanh Hóa (nhì bảng A) là các đội sẽ góp mặt tại tứ kết U21 quốc gia 2023.

Các đội bị loại lần lượt là U21 Tây Ninh, U21 Khánh Hoà, U21 TP HCM, U21 Đắk Lắk.

Sau vòng bảng, giải đấu sẽ có hai ngày tạm nghỉ để các cầu thủ trẻ phục hồi trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đến ngày 26-9, hai trận tứ kết sẽ diễn ra lần lượt giữa U21 PVF-CAND và U21 Long An (14 giờ 30), U21 Hà Nội gặp U21 Viettel (17 giờ).

Hai cặp đấu tứ kết còn lại sẽ là màn đối đầu của U21 Kon Tum và U21 Đà Nẵng, U21 Đông Á Thanh Hóa và U21 SLNA vào ngày 27-9.