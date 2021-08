Vòng loại U23 châu Á diễn ra từ ngày 23-10 đến 31-10. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt để giành quyền dự vòng chung kết tổ chức tại Uzbekistan từ 1-6 đến 19-6-2022. Để chuẩn bị cho giải, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 30 cầu thủ, bắt đầu luyện tập từ ngày 10-8 tại Hà Nội. Quyền chỉ đạo được giao cho trợ lý Kim Han-yoo, do cùng thời gian này ông Park phải làm việc cùng đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á.



U23 Việt Nam tập luyện dưới sự theo dõi của chuyên gia thể lực Pháp Cedric Rogers. Ảnh: VFF

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên các thành viên đội tuyển U23 đã có mặt tại địa điểm tập trung là trung tâm đào tạo trẻ của LĐBĐ Việt Nam khá sớm. Tuy vậy, hiện tại vẫn còn 2 cầu thủ trong danh sách được triệu tập chưa thể góp mặt là hậu vệ Liễu Quang Vinh và tiền vệ Lê Văn Đô của SHB Đà Nẵng. Nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19, toàn đội được bố trí sinh hoạt và tập luyện theo nguyên tắc "bong bóng khép kín". Một điều đáng chú ý là sự góp mặt của chuyên gia thể lực người Pháp Cedric Rogers trong thành phần ban huấn luyện U23 Việt Nam. Ông Cedric Rogers được tăng cường cho U23 sau một thời gian gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam. "Điều mà các cầu thủ trẻ mong chờ chính là cơ hội ghi điểm, lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo trong suốt quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Nhất là sau khi tiền vệ Hai Long từng được gọi lên tuyển quốc gia ở đợt chuẩn bị tại vòng loại thứ 2 do tập luyện chuyên cần ở U23, bây giờ các em đều nỗ lực tối đa trong mỗi buổi tập" - một thành viên ban huấn luyện U23 Việt Nam chia sẻ.

Với đội tuyển quốc gia, sự trở lại của Văn Toàn và Tiến Linh trên hàng công, đội tuyển đã yên tâm chuẩn bị hướng đến trận đấu dự báo khó khăn trên sân Ả Rập Saudi. Hôm qua, 11-8, HLV Park Hang-seo cũng đã quay trở lại để bắt tay vào công việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Ông cùng bác sĩ Choi Ju-young sẽ kiểm tra mức độ chấn thương của hậu vệ Đoàn Văn Hậu để sớm có câu trả lời về việc khi nào cầu thủ người Thái Bình mới có thể bước vào tập luyện.