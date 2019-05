UEFA sắp tước quyền tham dự Champions League của Man City

14/05/2019 14:06





Dư âm của chiến thắng cứ lâng lâng trong những ngày qua đối với Man City, đội bóng vừa phá bỏ lời nguyền dành cho sân cỏ Ngoại hạng Anh suốt 10 năm trở lại đây khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Man "xanh" đã so kè cùng với "Lữ đoàn Đỏ" trong cuộc đua song mã kéo dài hàng tháng trời trước khi vượt qua đối thủ ngay tại đích đến theo cách không thể ngoạn mục hơn.





Man City lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 4 lần trong vòng 8 năm

Chiến tích vẻ vang ấy, dù vậy, có thể sẽ buộc Man City phải trả bằng một giá rất đắt khi nhiều tháng qua, UEFA đã cho tiến hành một cuộc điều tra xung quanh việc vi phạm Luật Công bằng tài chính của đội bóng chủ sân Etihad. Không phải đây là lần đầu tiên, Man City phải đối mặt với các cuộc điều tra cùng những cáo buộc nặng nề nhưng cũng chính vì thế, sự việc lần này của "The Citizens" trở nên nghiêm trọng hơn trong mắt những nhà lập pháp và đội ngũ hành pháp của tổ chức lãnh đạo bóng đá châu Âu.





Niềm vui của Man City không thật sự trọn vẹn...

Theo nhật báo Daily Mail (Anh), Ủy ban kiểm soát tài chính của UEFA đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập với Man City trong nhiều tháng, thông qua nguồn tin được tuần báo Der Spiegel (Đức) đăng tải vào năm ngoái.

Đó là nghi vấn xung quanh việc đội bóng này sử dụng nguồn tài trợ trực tiếp từ các công ty con của Abu Dhabi United Group, do ông chủ Sheik Mansour quản lý nhưng được "phù phép" thành các khoản đầu tư. Thêm vào đó, hợp đồng bán tên sân "City of Manchester" thành Etihad, các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng vượt ngưỡng, các hoạt động lách luật khác… cũng đang bị UEFA điều tra làm rõ.





Hoàng thân UAE Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan

Không riêng UEFA, ngay cả Hiệp hội bóng đá Anh (FA) cũng tích cực vào cuộc việc Man City giấu nhẹm vai trò bên thứ ba về sở hữu cầu thủ Bruno Zuculini cũng như chi 200.000 bảng cho người đại diện của Jadon Sancho để tài năng trẻ này gia nhập sân Etihad lúc mới 14 tuổi.





Bruno Zuculini khoác áo Man City

Man City từng bị phạt tới 49 triệu bảng vào năm 2015 do tình hình kinh doanh lỗ lũy kế vượt khung đồng thời ngân quỹ dành cho chuyển nhượng quá lớn (do cam kết không tái phạm nên đã được giảm số tiền nộp phạt xuống còn 15 triệu bảng). Bên cạnh đó, Man City còn bị giới hạn số lượng cầu thủ đăng ký thi đấu tại Champions League từ 24 cầu thủ xuống còn 21 cầu thủ. Tất nhiên, với các hành vi tái phạm, UEFA kiên quyết không nhân nhượng lần nữa. Theo bài viết mới đây trên nhật báo New York Times, UEFA đã nhóm họp cách đây nửa tháng tại Thụy Sĩ và nhất trí thông qua một án phạt nghiêm khắc dành cho Man City.





Pep Guardiola thường xuyên đưa đội bóng tập huấn tại UAE

Thông tin chi tiết vẫn còn phải chờ UEFA công bố nhưng nhiều khả năng án phạt sẽ bao gồm các nội dung cấm đội bóng của HLV Pep Guardiola tham gia chuyển nhượng đồng thời không được phép tham dự các giải đấu chính thức trong hệ thống giải do UEFA quản lý, đáng chú ý nhất là đấu trường Champions League. UEFA sẽ phải cân nhắc tiến hành án phạt kể từ mùa giải 2020-2021 hoặc ngay ở mùa giải 2019-2020 mà các trận sơ loại sẽ diễn ra trong tháng 6 tới đây.





Yves Leterme, người đứng đầu tiểu ban điều tra về sai phạm của Man City

Đứng đầu bộ phận điều tra của UEFA là một cựu chính khách nổi tiếng, ông Yves Leterme, người từng đảm nhiệm chức vụ thủ tướng Bỉ. Ông Leterme sẽ đưa ra kết luận chính thức về cuộc điều tra trước khi đệ trình hồ sơ lên UEFA ngay trong tuần này với yêu cầu ban hành án phạt đối với Man City ít nhất một mùa giải.





Cú vấp ở Champions League khiến Man City quyết dồn sức đầu tư cho mặt trận này

Niềm vui đang qua rất mau với Man City và tất cả dường như đang cố gắng chống lại đội bóng này, ngăn Pep Guardiola khuếch trương tầm ảnh hưởng khủng khiếp của nhà cầm quân này tại nền bóng đá xứ sở sương mù. Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa thuyết phục thành công ban lãnh đạo CLB duyệt chi khoản ngân sách lên đến 200 triệu bảng mùa hè này để đổi lấy chữ ký của các hảo thủ Rodri (Atletico Madrid), Luka Jovic (Frankfurt), Matthijs De Ligt (Ajax) và Houssem Aouar (Lyon) để tăng cường sức mạnh đội bóng, hướng tới việc chinh phục danh hiệu Champions League.

Đông Linh (theo New York Times, DM)