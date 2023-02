Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội vừa thăng hạng song với lực lượng đa phần là những ngôi sao hàng đầu V-League hiện tại nên khi đội bóng ngành công an này giành chiến thắng đậm trước đương kim hạng 3 TopenLand Bình Định không khiến khán giả bất ngờ. Bên cạnh đó, bóng đá Nam Định vừa trải qua hành trình đoạt suất trụ hạng đầy cam go ở mùa trước bỗng chốc trở mình thành ứng viên vô địch mùa này khi sở hữu nhiều tân binh chất lượng cao, cũng khởi đầu V-League 2023 suôn sẻ với chiến thắng đầu tay.



Với kết quả thi đấu ở vòng 1, giới chuyên gia cho rằng cuộc đua vô địch V-League 2023 sẽ gay cấn và rất khó đoán bởi trình độ chuyên môn giữa 14 đội bóng không còn chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, V-League mùa này chia làm 2 giai đoạn thi đấu với mật độ dày sẽ là thử thách rất khó khăn, mang tính chất cạnh tranh khắc nghiệt trong việc tranh "ngôi vương" lẫn suất trụ hạng.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực về chuyên môn, những mâu thuẫn về việc khai thác quảng cáo nhà tài trợ giữa CLB và ban tổ chức trước thềm giải đấu cũng "làm nóng" sân chơi đẳng cấp nhất Việt Nam mùa này.

CLB Công an Hà Nội (phải) tạo bất ngờ với chiến thắng đậm trước TopenLand Bình Định ở vòng 1 V-League 2023 Ảnh: VPF

CLB Hoàng Anh Gia Lai không còn sở hữu các ngôi sao đình đám bóng đá quốc nội trước khi bước vào V-League 2023. Song, đội bóng của bầu Đức vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả vì chuyện kiện cáo Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để đòi lại quyền lợi quảng cáo cho nhà tài trợ chính Carabao.

Đội bóng phố núi chỉ giành được 1 điểm khi tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận ra quân trên sân nhà Pleiku hôm 4-2. Chiến lược gia người Thái Lan cũng khẳng định đang thử nghiệm và tận dụng nguồn lực cầu thủ trẻ do CLB đào tạo nên chỉ đặt mục tiêu vào tốp 3 V-League mùa này.

Chính vì chất lượng đội hình giảm sút, những trận đấu của CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng dần giảm sức hút khán giả. Tuy nhiên, điều người hâm mộ Gia Lai lo ngại là phong độ hiện tại của đội nhà có thể khiến họ tiếp tục rơi vào tình cảnh tranh suất trụ hạng chật vật như mùa giải năm trước.

Tương tự, CLB TP HCM cũng chưa thể thoát khỏi những khó khăn mà họ từng gặp ở mùa bóng trước khi không có sự bổ sung lực lượng mạnh mẽ ở giải đấu năm nay. Thủ chắc nhưng công cùn khiến "chiến hạm đỏ" nhận thất bại ở ngày ra quân V-League 2023. Kết quả đó cũng dự báo một mùa giải đầy khó khăn đối với thầy trò ông Vũ Tiến Thành.

Nhằm sớm hòa nhập với lịch trình thi đấu các giải chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, V-League 2023 sẽ rút ngắn thời gian để có thể kết thúc vào tháng 7-2023. Thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở giai đoạn 1 buộc các đội bóng phải vận hành hết công suất nhằm tích lũy điểm số, giành vé vào nhóm 8 đội ở giai đoạn 2 và qua đó sớm đoạt suất trụ hạng.

Vì thế, nếu không có sự khởi đầu tốt, nhất là mất điểm ở các trận diễn ra trên sân nhà, thì khả năng phải vào nhóm 6 đội tranh suất trụ hạng ở giai đoạn 2 hoàn toàn có thể xảy ra đối với bất kỳ đội bóng nào.