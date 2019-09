Truyền thông Anh quốc đồng loạt đưa tin, CLB Liverpool đã đạt được thỏa thuận với trung vệ người Hà Lan, theo đó, Van Dijk đồng ý gia hạn hợp đồng để gắn bó tương lai với đội chủ sân Anfield đến mùa hè năm 2029, tức cho tới khi anh đã bước qua tuổi 38! Không kể các khoản thưởng được ghi chi tiết trong hợp đồng, Van Dijk sẽ được tăng lương đáng kể, từ 125.000 bảng/tuần hiện tại lên đến 200.000 bảng, trở thành một trong những cầu thủ có mức thu nhập cao nhất ở đội bóng vùng Merseyside.



Virgil Van Dijk sắp được hưởng lương cao nhất Liverpool

Đây là sự tưởng thưởng kịp thời và cần thiết mà Liverpool dành cho Van Dijk, người đã luôn chơi bóng với phong độ ổn định ở mức cao nhất trong hơn 1 năm qua kể từ khi gia nhập đội chủ sân Anfield tháng 1-2018. Số tiền chuyển nhượng kỷ lục 75 triệu bảng dành cho một hậu vệ thời điểm bấy giờ có vẻ như là một khoản đầu tư đầy mạo hiểm nhưng màn trình diễn tuyệt vời của cựu trung vệ Southampton này đã làm hài lòng ngay cả những CĐV khó tính nhất.

Van Dijk trở thành thủ lĩnh trên sân của Liverpool

Sự hiện diện của Van Dijk đã giúp gia cố chắc chắn hàng phòng ngự Liverpool mùa giải năm ngoái (số bàn thua ít nhất giải Ngoại hạng Anh, tỉ lệ thủng lưới chỉ 1,2 bàn/trận tại Champions League), một trong những tiền đề quan trọng để "The Kop" tiến thẳng đến ngôi á quân nước Anh đồng thời giành luôn ngôi vô địch châu Âu.

Van Dijk và Hà Lan đoạt ngôi á quân Nations League

Phong độ tuyệt vời của Van Dijk cũng được xem là yếu tố quan trọng trong chiến dịch chinh phục Nations League của đội tuyển Hà Lan mùa hè vừa qua mà sau cùng, đoàn quân xứ sở hoa Tulip lọt vào đến trận chung kết và chỉ chịu nhường bước trước Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo. Không dừng ở đó, Liverpool với chốt chặn Van Dijk còn đăng quang ở trận tranh Siêu cúp châu Âu cũng như toàn thắng 4 vòng đấu mở màn để dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh mùa bóng mới.

Van Dijk xuất sắc nhất UEFA, chờ tranh giải The Best và Quả bóng vàng

Nỗ lực của trung vệ người Hà Lan suốt cả mùa giải trong cả màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia đã mang lại cho anh các danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu" do UEFA trao tặng và "Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng" do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh bình chọn. Chẳng những thế, giới chuyên môn còn dự báo Van Dijk sẽ còn tỏa sáng ở các cuộc bình chọn thường niên danh giá "FIFA The Best" và "Quả bóng Vàng FIFA" trước các ứng cử viên sáng giá như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Cho đến thời điểm này, mùa giải mới thực sự là một bi kịch cho Messi khi "La Pulga" vẫn chưa thi đấu trận nào cho Barcelona trong khi Ronaldo cũng khởi động khá chậm chạp trong màu áo Juventus.