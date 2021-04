CLB Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu - Clip: VPF Media

HLV Ngô Quang Sang buộc phải tung đôi tiền đạo Dương Anh Tú và Phan Tấn Tài vào đội hình xuất phát hòng lấp chỗ trống của đội trưởng Anh Đức để lại trong cuộc tiếp đón CLB Bà Rịa - Vũng Tàu trên sân Tân An. Thế nhưng, đoàn quân của bầu Thắng trở nên kém hiệu quả trong khâu dứt điểm và thiếu tự tin khi triển khai tấn công.

CLB Long An (phải) thua đáng tiếc trước Bà Rịa - Vũng Tàu ở vòng 5 Giải Hạng nhất 2021

Thiếu vắng kinh nghiệm và khả năng "săn bàn" của Nguyễn Anh Đức khiến 3 tuyến của CLB Long An "lép vế" so với đương kim á quân Bà Rịa - Vũng Tàu dù được thi đấu trên sân nhà. Khả năng tranh chấp bóng bổng của đội chủ nhà thấp hơn hẳn các học trò HLV Trần Minh Chiến và điều đó khiến lối chơi tạt cánh đánh đầu từ hai biên của CLB Long An hoàn toàn vô hại trước hàng thủ chắc chắn của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Có lợi thế sân nhà nhưng tận dụng không tốt, CLB Long An phải trả giá đắt bằng bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Trong một tình huống tranh chấp bóng bổng ở khu vực trung tuyến, các học trò HLV Ngô Quang Sang không thể thắng cầu thủ đối phương và vô tình tạo thời cơ để tiền vệ Phù Trung Phong thoát xuống, sút tung lưới thủ thành Tiến Anh ở phút 90+2, ấn định chiến thắng chung cuộc 1-0 cho đội khách Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trận thua đầu tiên ở mùa giải năm nay khiến Long An bị top 2 nới rộng khoảng cách điểm trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, với chuỗi 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa), CLB Bà Rịa - Vũng Tàu đã giành lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém Khánh Hòa 3 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu.