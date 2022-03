Kết thúc vòng loại, 12 đội tham dự vòng chung kết (VCK) giải đấu thuộc các "lò" đào tạo trẻ danh tiếng của Việt Nam, xứng đáng là lớp kế thừa cho các cấp đội tuyển quốc gia trong tương lai.



Nhận xét về giải đấu, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh chia sẻ: "VFF tin tưởng và kỳ vọng sân chơi này sẽ cống hiến những trận cầu có chất lượng chuyên môn cao phục vụ người hâm mộ. Quan trọng, giải đấu sẽ tiếp tục tạo cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho cầu thủ và giúp ban huấn luyện tuyển chọn nhân tài".

Không chỉ tạo điều kiện để lứa cầu thủ trẻ thể hiện năng lực, phô diễn tố chất, Giải U19 quốc gia cũng là nơi thể hiện đẳng cấp và sự hiệu quả trong công tác đào tạo cầu thủ. Vì vậy, các đội bóng đều có sự đầu tư kỹ về nhân lực, tiếp cận đấu pháp chiến thuật hiện đại với mục tiêu đăng quang giải đấu.

Nguyễn Văn Tú (số 8) ghi bàn thắng duy nhất giúp U19 Viettel đánh bại U19 Hoàng Anh Gia Lai ngày ra quân VCK Giải U19 quốc gia 2022 Ảnh: ANH CHÂU

Ngoài ra, Giải U19 quốc gia năm nay được nhận định có chất lượng chuyên môn cao nhờ quy tụ dàn cầu thủ nòng cốt vừa khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia hoặc đang chơi bóng cho các câu lạc bộ ở Giải Hạng nhất quốc gia.

Ngày đầu khai mạc giải là màn so tài giữa U19 Hoàng Anh Gia Lai và U19 Viettel ở bảng A. Trận đấu diễn ra kịch tính và kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về U19 Viettel. Ở bảng đấu "tử thần" này, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel và chủ nhà PVF Hưng Yên đều là ứng cử viên vô địch sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại, trong khi Long An được coi là "ẩn số" có thể tạo bất ngờ.

Bảng B cũng được đánh giá gây cấn khi có sự góp mặt của Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Bình Định và Đồng Tháp. Trong khi đó, U19 Học viện Nutifood có phần nhỉnh hơn so với Thanh Hóa, Becamex Bình Dương và Sài Gòn FC ở bảng C.

VCK Giải U19 quốc gia 2022 diễn ra tại Hưng Yên từ ngày 22-3 đến 6-4, 12 đội bóng chia làm 3 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vòng đấu bảng sẽ lọt vào tứ kết.

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 23-3, lượt trận đầu tiên của bảng B diễn ra với 2 cặp đấu Hà Nội gặp Bình Định và Đồng Tháp so tài Sông Lam Nghệ An.