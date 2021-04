Nếu cuộc chạm trán giữa đương kim vô địch U19 PVF và U19 An Giang (lúc 15 giờ 30 phút) được nhận định kém kịch tính vì sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp thì màn so tài giữa U19 Học viện NutiFood - JMG và U19 Sông Lam Nghệ An (lúc 18 giờ) được xem như trận "chung kết sớm" hấp dẫn.



U19 Học viện NutiFood - JMG dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen Guillaume có sự đầu tư chu đáo từ đấu pháp đến nhân lực trước khi đến với sân chơi trẻ kỳ này. Lứa đàn em của những ngôi sao nổi tiếng đang khoác áo CLB Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng duy nhất có thành tích toàn thắng kể từ đầu giải đấu và cũng được nhận định rộng cửa lên ngôi vô địch Giải U19 quốc gia 2021.

U19 Sông Lam Nghệ An sẽ chạm một tay vào cúp vô địch Giải U19 quốc gia 2021 nếu vượt qua vòng bán kết chiều 13-4 Ảnh: KHẢ HÒA

Tuy không sở hữu nhiều cầu thủ có thể trạng cao to nhưng sự gắn kết nhuần nhuyễn trong các mảng miếng tấn công, phòng thủ đa dạng giữa các tuyến biến U19 Học viện NutiFood - JMG trở thành một tập thể mạnh và đồng đều. Ngoài ra, trong tay HLV Graechen cũng sở hữu nhiều nhân tố nổi bật, có khả năng tác chiến độc lập, có thể xoay chuyển thế trận trong những thời điểm quan trọng như tiền đạo đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" Nguyễn Quốc Việt với 7 bàn thắng.

Vẫn với truyền thống thi đấu nhiệt huyết, quyết tâm cao độ, không ngại va chạm nhưng cũng đầy hoa mỹ, U19 Sông Lam Nghệ An được cho là chưa bộc lộ hết khả năng ở giải đấu. Đội bóng này không vận dụng quá nhiều sức lực nhưng vẫn giành được các kết quả thắng thuyết phục bởi biết cách hóa giải đối thủ thông qua những phân tích cặn kẽ trước và trong trận đấu.

Ngoài ra, U19 Sông Lam Nghệ An có nòng cốt là những cầu thủ trẻ từng nhiều năm được tập luyện và thi đấu cùng nhau qua nhiều giải đấu nên trở thành một tập thể có phong cách và lối chơi rất khó đoán ở VCK U19 quốc gia 2021 lần này.