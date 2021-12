Người hâm mộ rất bức xúc trước thông tin Quốc ca Việt Nam không được bật trên kênh Youtube của Next Sports trước trận đội tuyển Việt Nam gặp Lào vì sợ bản quyền âm nhạc

Tối 6-12, dư luận rất bức xúc khi trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào, phần hát Quốc ca Việt Nam được phát trên kênh Youtube của Next Sports, đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình AFF Suzuki Cup 2020, đã bị tắt âm thanh. Next Sports chia sẻ ngay trên màn hình là vì lí do bản quyền âm nhạc, buộc họ phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ.

Sáng 7-12, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư kí Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cho biết VFF sẽ gửi cho ban tổ chức AFF Suzuki Cup bản thu âm mới Quốc ca Việt Nam để phát trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Ông Lê Hoài Anh cho biết từ xưa đến nay, khi đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà hay các trận đấu quốc tế thì chưa xảy ra tình trạng này. Vì tình huống mới nên VFF đang tiếp nhận và tiến hành xử lý.

Đại diện VFF khẳng định sẽ gửi bản thu âm được sử dụng trong các nghi lễ quốc gia của Việt Nam để BTC AFF Suzuki Cup 2020 sử dụng

Đại diện VFF cũng khẳng định bản thu âm Quốc ca mới vừa gửi cho ban tổ chức AFF Suzuki Cup 2020 được sử dụng trong các nghi lễ quốc gia của Việt Nam. "Tôi đang kiểm tra lại quy trình về việc này. Trước mắt sau sự việc Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng trên kênh YouTube phát sóng trận Việt Nam - Lào tối 6-12, VFF sẽ xử lý bằng việc gửi bản thu âm Quốc ca mới cho BTC AFF Suzuki Cup sử dụng. Sự việc này chưa xảy ra bao giờ nên chúng tôi đang tìm cách xử lý".

Bản thu âm Quốc ca của Việt Nam hiện nay có hàng ngàn bản và có thể do hàng trăm công ty tại Việt Nam và cả nước ngoài thu âm, đăng ký sở hữu trên các nền tảng số. Bản Quốc ca của Việt Nam của VFF gửi cho AFF Suzuki Cup 2020 mới đây do ai sản xuất và có được cho phép phát trên các nền tảng trong đó có kênh YouTube hay không thì cũng là việc quá khó để VFF có thể trả lời.