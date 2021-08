Do V-League bị hủy, HLV Kiatisuk và các cầu thủ HAGL sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League 2022

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thống nhất dừng tổ chức V-League 2021. Đây là kết quả sau cuộc họp của Thường trực Ban chấp hành VFF vào chiều 21-8 và sẽ sớm đưa ra thành nghị quyết, trước khi thực hiện công đoạn cuối là giao VPF tổ chức họp trực tuyến để thông báo ý kiến đến các CLB trong tuần tới.

Đây cũng chỉ là công đoạn mang tính thủ tục bởi ai cũng hiểu VFF quyết định dừng V-League là điều bắt buộc trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên diện rộng ở Việt Nam. Trong cuộc họp Thường trực VFF, đội dẫn đầu HAGL, đội xếp thứ hai Viettel cùng nhất trí với phương án hủy giải. Một loạt đội bóng có đại diện trong Ban Chấp hành VFF như Đà Nẵng, Quảng Nam hay SLNA chung quan điểm. Kết quả những vòng đã đấu được bỏ qua, không ghi nhận thành tích. Việc hủy giải giúp các CLB không phải chờ đợi, qua đó giảm được thiệt hại về kinh tế.

CLB Viettel sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Cup 2022

Bên cạnh việc dừng giải V-League 2021, Thường trực VFF cũng thống nhất cử 3 đội bóng tham dự giải châu lục trong năm 2022 là HAGL (dự AFC Champions League), Viettel và Than Quảng Ninh (dự AFC Cup). HAGL hiện đứng nhất bảng sau 12 vòng đấu, trong khi Viettel xếp thứ hai và Than Quảng Ninh đứng thứ ba. Trong trường hợp Than Quảng Ninh không dự sân chơi châu lục, CLB Dược Nam Hà Nam Định sẽ thay thế, bởi cúp Quốc gia cũng chưa thi đấu xong nên không thể chọn được đại diện từ sân chơi này.

Việc VFF đồng ý ngưng giải V-League 2021 diễn ra chưa đầy một ngày sau khi 2 CLB Dược Nam Hà Nam Định và Hải Phòng gửi công văn đề nghị hủy giải hoặc phải hỗ trợ tiền thiệt hại cho các CLB dự V-League. Cụ thể, công văn đề nghị mà CLB Hải Phòng gửi có 2 nội dung: Bản thân CLB muốn hủy giải, còn nếu tiếp tục tổ chức từ tháng 2-2022 thì cần phải hỗ trợ tài chính để duy trì hoạt động cho các đội bóng.

"Chúng tôi không muốn làm việc bao đồng, nhưng CLB Dược Nam Hà Nam Định đề nghị hỗ trợ tất cả các đội bóng nếu như VFF, VPF vẫn cương quyết không hủy giải đấu. Bản thân chúng tôi đề xuất mức cụ thể là 30% trong tổng số 15 tỉ đồng kinh phí hoạt động của CLB nếu V-League diễn ra từ tháng 2-2022. Nếu tới lúc đó, giải tiếp tục phải hoãn vì dịch bệnh, Nam Định FC cần VFF và VPF hỗ trợ 50% kinh phí" - ông Trần Thái Toán, giám đốc điều hành CLB Dược Nam Hà Nam Định, đề xuất.