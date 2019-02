Việt Nam chính thức có võ sĩ thi đấu MMA chuyên nghiệp

15/02/2019 19:13





Dự kiến đối thủ của Trần Quang Lộc sẽ là võ sĩ Jong Heon Kim đến từ Hàn Quốc ở hạng 70 kg (featherweight). Lộc cho biết sau hai lần lỡ hẹn ra mắt ONE do có trục trặc visa vào Trung Quốc và Macau hồi năm 2017, anh rất háo hức khi chắc chắn sẽ có mặt tại sự kiện ở Singapore.

Suốt 2 tháng qua, võ sĩ 29 tuổi cho biết vẫn đang tích cực luyện tập tại võ đường Liên Phong của Jonny Trí Nguyễn để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. "Tôi cảm thấy rất may mắn và vinh hạnh khi là người đầu tiên lên chuyên nghiệp và được thi đấu tại giải đấu MMA lớn nhất châu Á. Tôi không có áp lực gì và chỉ mong đợi tới trận đấu."

Lộc cho biết giống như những lần chuẩn bị trước, anh vẫn đang tập luyện cho trận đấu pro đầu tiên mà không có HLV trực tiếp, ngoài sự góp ý và hỗ trợ về mặt chuyên môn một phần từ Jonny Trí Nguyễn. Tuy nhiên, võ sĩ đến từ Đồng Nai rất tự tin có thể làm nên chuyện tại ONE Championship khi cho biết đã có phương án để đối phó với cả đối thủ mạnh về ra đòn lẫn vật-khoá siết.

Rich Franklin’s ONE Warrior Series có thể được xem là chương trình tuyển chọn võ sĩ cho ONE Championship. Được lên ý tưởng và thực hiện bởi phó chủ tịch ONE Championship, Rick Franklin, cựu vương của hạng trung MMA thế giới. Rich Franklin luôn tin rằng tài năng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, và Rich Franklin’s ONE Warrior Series sẽ là bệ phóng cho bất kỳ ai xứng đáng.

Tất nhiên, để lọt vào mắt xanh của một người có hơn 13 năm kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp thế giới như Rich Franklin là rất khó. Trần Quang Lộc là một trong số ít võ sĩ được huyền thoại MMA này chú ý và trao cơ hội thử sức ở ONE Warrior Series. Đây là kết quả cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của Trần Quang Lộc.

Trần Quang Lộc được xem là võ sĩ thuần Việt đầu tiên được ONE Championship để mắt tới. Anh đã từng vô địch giải đấu nghiệp dư Warriors For Charity và có thời gian là một cascadeur (đóng thế các pha hành động, mạo hiểm). Nếu như Lộc thành công ở Rich Franklin’s ONE Warrior Series, MMA Việt xem như đã đạt được một bước vọt trên con đường phát triển.

Việc ONE cho ra mắt một võ sĩ Việt Nam trong năm 2019 cho thấy quyết tâm của giải đấu này trong việc tổ chức sự kiện đầu tiên tại Việt Nam tháng 9 tới đây và đặt nền móng cho sự phát triển của bộ môn này trong tương lai.

